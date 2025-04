M3GAN vous parle en direct pendant la séance, flippant non ?

Vous pensiez avoir laissé M3GAN au cinéma ? Elle revient, plus bavarde que jamais, directement sur Instagram.

Blumhouse et Meta s’associent pour une expérience unique avec Movie Mate, un chatbot IA pensé pour rendre votre séance encore plus dérangeante. Et devinez qui vous répond ? La poupée M3GAN, en personne.

Le 30 avril prochain, la poupée tueuse ne se contentera pas d’apparaître à l’écran. Pendant la projection spéciale du film M3GAN, les spectateurs pourront chatter avec elle via Instagram, sur le compte officiel du film. Il suffira d’envoyer un message privé pour activer Movie Mate et débloquer anecdotes, secrets de tournage et contenus bonus pendant la séance. Oui, pendant le film.

Meta promet une expérience de “second écran” qui vous plonge encore plus dans l’univers. On parle ici d’un chatbot qui réagit au moment même du film que vous regardez. Un peu comme un commentaire audio interactif… sauf que c’est une poupée psychopathe qui le commente avec vous.

Blumhouse lance Halloween avant l’heure

L’expérience Movie Mate s’inscrit dans la campagne “Halfway to Halloween”, une série d’événements organisés par Blumhouse. Après des avant-premières spéciales pour Ma et Annabelle l’an dernier, le studio pousse l’idée encore plus loin en s’alliant à Meta.

« Pourquoi Halloween ne serait-il pas tous les jours ? », s’interroge Jason Blum, patron de Blumhouse. Pour lui, permettre à M3GAN d’interagir en live avec les spectateurs fait partie d’une logique d’innovation dans le film d’horreur. Cette campagne marque aussi les 15 ans du studio, qui mise à fond sur le crossmédia.

M3GAN, chatbot ou manipulation algorithmique ?

Si l’idée amuse certains, elle inquiète d’autres. Le chatbot M3GAN est géré via Meta et Character.AI et s’adresse à un public adolescent. Rassurez-vous, un avertissement précise que l’IA n’est pas réelle. Mais le principe même soulève des questions : jusqu’où peut aller cette illusion d’interaction ? Jusqu’à quelle limite un ado peut-il croire qu’il parle avec M3GAN, l’icône morbide du moment ?

D’ailleurs, Character.AI a ajouté une fonction de contrôle parental permettant aux jeunes utilisateurs de partager leurs statistiques avec leurs parents. Une précaution qui montre bien que la frontière entre fiction et réalité peut vite se brouiller.

En attendant M3GAN 2.0, prévu pour le 27 juin, le chatbot Movie Mate donne le ton. Meta veut séduire les jeunes en injectant du divertissement interactif dans les salles obscures. Et M3GAN, elle, continue de jouer sur tous les tableaux : écran, téléphone, réseaux… et bientôt vos rêves.

Préparez-vous à vivre une séance que même votre portable ne pourra ignorer. M3GAN n’a pas fini de vous parler.

