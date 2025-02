Macron veut « qu’on soit les meilleurs » dans l’IA : est-ce vraiment possible pour la France ?

Emmanuel Macron s’est rendu à l’institut Gustave Roussy ce mardi 4 février, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Le président de la République a souligné le rôle essentiel de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé.

Réaliser des progrès significatifs grâce aux données de santé et à l’IA

Lors de sa visite à l’institut Gustave Roussy et au Paris-Saclay Cancer Cluster, Emmanuel Macron a souligné l’urgence d’accélérer l’exploitation des données de santé en France. Il exprime son regret pour la lenteur persistante, notamment due aux lourdeurs administratives.

D’ailleurs, il a chargé ses ministres de proposer d’ici le printemps des mesures qui visent principalement à simplifier la réutilisation de ces données. Le but est de parvenir à faire des recherches et d’assurer par la même occasion leur protection.

Le président a également mis en avant le potentiel immense des bases de données existantes. Parmi elles, on peut citer la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (SNDS), de l’Inserm (CépiDC) et des entrepôts de données hospitaliers. Ces données peuvent être exploitées afin d’améliorer la prise en charge des patients. Comment ? Il pense à une meilleure exploitation pour la recherche clinique et l’innovation thérapeutique.

En améliorant l’exploitation des données de santé et le développement de l’intelligence artificielle, la France pourrait réaliser des progrès significatifs pour la recherche et la pratique médicale. En accélérant ces transformations, la France ambitionne d’améliorer l’espérance et la qualité de vie des patients. Cela permet aussi d’alléger la charge de travail des soignants.

L’intelligence artificielle en santé ? Un levier stratégique pour la France

Emmanuel Macron réaffirme que la France a pour ambition de s’imposer comme un leader mondial de l’intelligence artificielle appliquée à la médecine. Il a affirmé que l’IA a un fort potentiel pour accélérer les diagnostics.

Par ailleurs, il atteste que l’IA est capable de personnaliser les traitements et d’améliorer l’organisation du travail des soignants. Néanmoins, pour y parvenir, le président a insisté sur l’importance de former davantage de spécialistes en IA médicale.

Il mise aussi sur le renforcement des collaborations entre les instituts de recherche, tels que l’Inserm, l’Inria, le CNRS et le CEA. Selon lui, cette coopération pourrait aider à stimuler des avancées thérapeutiques rapides et innovantes.

INESIA, la clé pour la sécurité de l’IA en santé

À l’occasion du Sommet international sur l’intelligence artificielle, la France a annoncé la création de l’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle (INESIA).

Sa principale mission consiste à assurer un développement sécurisé de l’IA en santé. Par ailleurs, cet institut est chargé d’évaluer la fiabilité des modèles et en accompagner l’application des réglementations.

INESIA s’inscrit dans une dynamique internationale et est en étroite collaboration avec d’autres AI Safety Institutes à travers le monde.

Alors, vous pensez que la France pourrait réellement devenir leader dans le domaine de l’IA ?

