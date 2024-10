Med & Jobs : l’Intelligence artificielle au service du recrutement médical

Avec plus de 70 % des projets de recrutement jugés difficiles en santé, Med & Jobs innove avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus d’embauche. Cette solution permet un matching précis et rapide des candidats pour révolutionner durablement le secteur.

Une pénurie de talents, un besoin de solutions innovantes

Le secteur de la santé fait face à une pénurie de professionnels, notamment de médecins, infirmiers et pharmaciens. Selon l’enquête BMO de France Travail, cette tension pousse les recruteurs à adopter de nouvelles approches pour répondre à une demande croissante. Med & Jobs est un pionnier du recrutement médical. Il propose une plateforme novatrice qui intégre l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser chaque étape du processus.

Andrea Corbière est Co-fondatrice et Directrice Générale chez Med&Jobs. Elle souligne : « Nous avons développé une approche unique qui allie technologies de pointe et expertise humaine, afin d’accompagner les établissements de santé dans un marché en pleine mutation. » L’objectif est d’accélérer l’embauche et de réduire les erreurs de recrutement grâce à des correspondances personnalisées entre talents et postes.

Une IA conçue spécifiquement pour les métiers médicaux

Contrairement à d’autres plateformes d’automatisation, l’IA de Med & Jobs se distingue par sa capacité à analyser finement les compétences des candidats. Elle va au-delà des simples mots-clés. En effet, elle intègre des critères. C’est le cas de la compatibilité culturelle, la localisation géographique et la projection à long terme dans l’établissement. Cette solution assure un matching sur-mesure, indispensable dans un secteur où chaque détail compte.

« Il ne s’agit pas seulement de simplifier le processus, mais de le rendre plus efficace, plus humain et plus pérenne », explique l’entreprise. Avec l’automatisation et l’expertise humaine, Med & Jobs garantit que chaque profil pré-sélectionné par l’IA est validé par des experts issus du secteur médical.

Automatisation et expertise humaine : un duo gagnant

L’IA de Med & Jobs ne se limite pas au tri des CV. Elle automatise la diffusion des offres et pré-sélectionne les candidatures pertinentes pour libérer du temps aux recruteurs. La qualité des profils sélectionnés s’améliore nettement par rapport aux méthodes classiques, selon plusieurs retours d’expérience. Par ailleurs, des établissements tels que l’AP-HP témoignent de processus d’embauche plus rapides. Les recrutements sont parfois finalisés en quelques jours.

« Cet équilibre permet d’éviter les écueils habituels des plateformes automatisées, où la qualité des candidatures peut parfois être sacrifiée au profit de la rapidité », affirme un expert de Med & Jobs. Ce modèle associe les avantages de la technologie à une approche humaine indispensable pour répondre aux spécificités du secteur médical. Med & Jobs ambitionne de devenir un acteur incontournable du recrutement médical, en France et à l’international. La startup annonce l’ouverture prochaine d’une filiale à Montréal et le développement de nouvelles fonctionnalités RH. Elle s’impose comme un leader de la transformation numérique dans le secteur de la santé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

