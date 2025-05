Medium 3 : le Français Mistral affirme surpasser les géants de l’IA… pour moins cher

Le modèle Medium 3 de Mistral surpasserait 90 % des performances de Claude Sonnet 3.7 tout en étant plus économique.

Le 7 mai 2025, Mistral AI a dévoilé Medium 3, son nouveau modèle accompagné de la plateforme Le Chat Enterprise. Pensé pour le codage, l’automatisation et les usages professionnels, ce modèle allie performances solides et faible coût.

Mistral Medium 3 excelle en codage et STEM

Mistral est une startup française lancée en 2023 par rien de moins que des anciens de Google DeepMind et Meta. Une jeune pousse, certes, mais déjà dans la cour des grands, aux côtés des mastodontes comme OpenAI.

Avec 1,1 milliard d’euros en poche, Mistral vise les pros avec des solutions performantes et accessibles, dont Medium 3. Ce modèle excelle dans le codage, les tâches STEM et la compréhension multimodale, qui traitent textes et images volumineuses.

Medium 3 est accessible via l’API Mistral et Amazon SageMaker, avec une intégration simple. Le modèle arrivera bientôt sur Azure AI Foundry et Google Vertex AI.

Cette IA abordable peut être déployée en local sur des infrastructures auto-hébergées, avec un minimum de quatre GPU. Conforme au RGPD, il garantit la souveraineté des données.

Un prix défiant la concurrence

Medium 3 de Mistral se distingue par un coût réduit, sans rien céder sur les performances. En effet, le modèle atteint 90 % des performances du coûteux Claude Sonnet 3.7 d’Anthropic, selon des benchmarks.

Cette IA française surpasse aussi des concurrents comme Llama 4 Maverick de Meta et Command A de Cohere. Pourtant, Mistral ne facture que 0,40 dollar par million de jetons en entrée et 2 dollars en sortie.

À titre d’exemple, un million de jetons représente environ 750 000 mots. Une capacité taillée pour les gros volumes de données.

Le Chat Enterprise en complément

Parallèlement, Le Chat Enterprise contribue à simplifier l’automatisation en entreprise. Ce service intègre des outils comme Gmail, Google Drive et SharePoint, permettant de créer des agents IA sans coder.

Cette plateforme sera également bientôt compatible avec la norme MCP d’Anthropic, pour faciliter la connexion aux systèmes internes. Des secteurs comme la finance, la santé et l’énergie l’utilisent déjà pour le service client et l’analyse de données.

Disponible sur Google Cloud Marketplace, Le Chat Enterprise arrivera bientôt sur Azure AI et AWS Bedrock.

