Microsoft dévoile Magma : l’IA qui peut contrôler entièrement tous les robots !

Microsoft a développé une intelligence artificielle, nommée Magma, qui a la capacité de prendre le contrôle complet d’un robot.

Depuis le succès immense du ChatGPT créé par OpenAI en 2022, tout le monde s’intéresse à l’intelligence artificielle. Microsoft, quant à elle, décide aujourd’hui d’aller beaucoup plus loin en lançant Magma.

Cette nouvelle technologie permet en effet de piloter totalement un robot, sans aucune aide humaine directe. Et ce, car Magma comprend, analyse et agit directement en fonction des données reçues.

Au fait, comment ça marche exactement ? Eh bien, Magma peut traiter instantanément toutes sortes de données : des images, des vidéos, ou encore du texte.

Ensuite, l’IA analyse ces informations pour créer des plans précis. Et en guise de réponse, elle agit immédiatement pour atteindre les objectifs fixés.

Citons, par exemple, une vidéo diffusée récemment par Microsoft : on y voit Magma prendre délicatement un champignon en plastique. Puis, elle le dépose soigneusement dans un bol métallique ! Impressionnant, non ?

Mais ce n’est pas tout : Magma réussit même à pousser un torchon sur une table avec une précision étonnante. Ces actions, pourtant simples pour un humain, étaient presque impossibles pour une IA jusqu’à présent.

Mais ce qui rend Magma exceptionnelle, c’est sa capacité à comprendre parfaitement l’environnement visuospatial.

