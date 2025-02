Microsoft va vous permettre d’utiliser l’IA DeepSeek sur votre laptop ! Voici comment

Saviez-vous que Microsoft collabore avec DeepSeek ? Cette alliance rend l’intelligence artificielle plus accessible, même sur votre ordinateur portable.

Microsoft annonce officiellement son soutien au modèle DeepSeek via sa plateforme cloud Azure et son outil GitHub. Une initiative qui dépasse les limites du cloud traditionnel. Cette collaboration intervient quelques semaines seulement après une action légale engagée contre l’entreprise chinoise.

Microsoft adapte DeepSeek à ses technologies

Grâce à cette collaboration, exécuter le modèle DeepSeek R1 directement sur un PC Windows 11 Copilot+ est désormais possible. Pour ce faire, ces machines doivent répondre à des critères techniques spécifiques : au moins 256 Go de stockage, 16 Go de RAM et une NPU capable de délivrer 40 TOPS. Ces exigences garantissent une performance optimale tout en restant opérationnelles pour beaucoup.

Pour toucher un public encore plus large, Microsoft prépare plusieurs versions du modèle. Les premières ciblent les appareils Qualcomm Snapdragon X, puis les PC Intel Lunar Lake, avant d’étendre la compatibilité aux processeurs AMD Ryzen AI 9.

Un enrichissement concret pour les développeurs

Dans sa démarche, Microsoft ajoute également des modèles clés à son AI Toolkit. Parmi eux figurent le DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, ainsi que des variantes de 7 milliards et 14 milliards de paramètres. Ces outils offrent aux créateurs une flexibilité accrue pour concevoir leurs projets sans se noyer dans la complexité technique. Cependant, certains PC équipés de NPUs plus anciennes ne pourront pas exécuter ces modèles localement, selon Windows Center.

Microsoft diversifie ses sources technologiques grâce à DeepSeek

Cette collaboration entre Microsoft et DeepSeek s’inscrit aussi dans une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis d’OpenAI. En intégrant davantage de modèles tiers, comme celui de DeepSeek, Microsoft diversifie ses options pour alimenter son produit phare, Microsoft 365 Copilot. Cette approche répond aux besoins croissants des utilisateurs tout en minimisant les risques liés à une seule source technologique.

Des questions juridiques planent autour de DeepSeek

Malgré cet enthousiasme, des défis subsistent. Selon Reuters, certains experts suspectent DeepSeek d’avoir utilisé des pratiques illégales pour entraîner ses modèles. Par exemple, il est possible que l’entreprise ait recours à la distillation, une méthode où un modèle apprend auprès d’un autre. Ce processus pourrait poser problème dans un contexte où la propriété intellectuelle est surveillée de près.

Un responsable de la Maison-Blanche a également évoqué ces inquiétudes, affirmant qu’il était « possible que DeepSeek ait volé des droits intellectuels aux États-Unis ». En parallèle, le fait que DeepSeek héberge ses serveurs en Chine pourrait refroidir certains utilisateurs américains.

