MidJourney V7 est génial, mais…

Midjourney V7 débarque avec des nouveautés dans son sac et quelques petits pièges en chemin. Avec des images plus réalistes, un moteur plus malin, et une personnalisation inédite, cette mise à jour en alpha mérite clairement le détour. Mais attention, tout n’est pas si simple…

Elle est enfin là, Midjourney V7, fraîchement lancée en alpha ce 4 avril. Cette nouvelle itération du célèbre générateur d’images par IA se concentre sur l’intelligence du modèle, la qualité des rendus et la fluidité de l’expérience. Mais derrière ces belles avancées se cachent aussi des choix techniques discutables, des contraintes et une course à la personnalisation qui demande un peu de patience.

Les nouvelles fonctionnalités de MidJourney V7

Ce que j’ai trouvé impressionnant en premier, c’est la capacité du modèle à interpréter les prompts. Vous n’aurez plus besoin de vous arracher les cheveux pour rédiger une description parfaite. Tapez un truc simple, presque brouillon, et Midjourney V7 comprendra ce que vous voulez dire. En plus, l’IA arrive aussi à étoffer votre demande.

Parlons un peu des résultats. Les images sont donc plus détaillées, les corps et les mains sont bien mieux gérés, et les objets prennent enfin une forme crédible. Ça respire la qualité.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7

Par ailleurs, Midjourney V7 propose deux modes bien distincts qui influencent directement le style et la rapidité de génération d’images. Il y a le mode Turbo, pensé pour ceux qui veulent le top du top. Notamment, des visuels très détaillés et soignés. Mais bien sûr, le coût est plus élevé et le temps de traitement est un peu plus long.

À l’opposé, le mode Relax opte sur la rapidité et l’économie. Il génère vos images en quelques secondes seulement, mais en brouillon chic. C’est avec moins de finesse, certes, mais c’est suffisamment bon pour tester des idées à la volée.

Midjourney lui-même le dit que « le mode brouillon est le meilleur moyen d’itérer sur des idées ». Et si vous tombiez sur une image qui vous inspire, vous pouvez la peaufiner en un clic, soit en l’améliorant, soit en la faisant varier, jusqu’à obtenir une version en qualité maximale.

Et tenez-vous bien ! Maintenant, avec V7, vous pouvez parler à Midjourney au lieu de taper les prompts. En mode Relax, il suffit de cliquer sur une petite icône micro, de décrire vocalement votre idée, et hop, l’IA vous offre une série de visuels.

Mais… tout le moteur n’est pas encore parfaitement huilé

Voici où ça se complique un peu. Midjourney V7 introduit une personnalisation native. Vous pouvez enseigner à l’IA votre style préféré, pour qu’elle s’aligne mieux sur vos goûts. Par contre, pour débloquer cette fonction, vous devez noter 200 images générées par d’autres.

Je vous rassure, ça prend seulement cinq à six minutes. D’accord, j’avoue, c’est un peu fastidieux. Mais dommage, c’est obligatoire si vous voulez profiter pleinement du potentiel de Midjourney V7.

Qui plus est, même si cette nouvelle version de Midjourney est brillante, certaines fonctionnalités ne sont pas encore au point. Par exemple, quand vous voulez agrandir, éditer ou retexturer une image, l’outil repasse en V6. Et c’est pareil pour les moodboards et les fameuses références de style (SREF). Ils ne sont pas encore totalement compatibles.

Toutefois, l’équipe de Midjourney promet des mises à jour toutes les semaines ou toutes les deux semaines durant les 60 prochains jours. Et ils teasent déjà une nouvelle fonction de référence pour les personnages et les objets.

Gardons aussi à l’esprit que Midjourney a toujours été populaire dans le domaine de l’IA générative. Mais la concurrence se muscle. OpenAI, par exemple, commence à sérieusement rivaliser avec son IA 4o Image Generation.

Alors oui, Midjourney V7 est puissant, rapide et intelligent, mais ce n’est pas encore la version parfaite. Ainsi, il faudra accepter quelques compromis, si vous voulez l’essayer dès aujourd’hui. Si vous l’avez déjà fait ? Je suis curieuse de connaître votre avis, vos coups de cœur ou vos frustrations. Parlez-en juste en dessous !

