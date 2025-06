Mistral lance Magistral : la 1ère IA européenne capable de raisonner !

Mardi, le 10 juin, Mistral a dévoilé Magistral, une IA capable de raisonner, la toute première sur le sol européen. Elle se décline en deux versions : Magistral Small et Magistral Medium.

Jusqu’ici, Mistral s’était illustrée par ses modèles performants et open source. Mais elle n’avait pas encore jamais développé un modèle de raisonnement. Et ce, contrairement à ses concurrents comme xAI avec Grok, Anthropic avec Claude, OpenAI avec ChatGPT ou encore DeepSeek.

La nouvelle gamme Magistral vient donc aligner la jeune pousse française sur les grandes tendances du secteur. Et pour info, la startup a opté pour cette stratégie du double format dans un but précis. Celui de séduire la communauté de chercheurs et développeurs et de répondre aux besoins du marché B2B.

Des modèles au même niveau que ceux d’OpenAI ?!

Mistral propose deux versions de son modèle de raisonnement, en effet. Il y a donc Magistral Small, la première déclinaison open source. Elle repose sur une architecture de 24 milliards de paramètres et est distribuée sous licence Apache 2.0. Cette version est déjà disponible via la plateforme Hugging Face.

Puis, nous avons Magistral Medium. Une déclinaison plus puissante, destinée aux entreprises et aux usages professionnels. Elle est accessible via l’API de la Plateforme ou directement dans le chatbot Le Chat.

Cette version s’intègre facilement dans les écosystèmes cloud les plus répandus. D’ailleurs, Amazon SageMaker, Azure AI, IBM WatsonX et Google Cloud Marketplace sont d’ores et déjà compatibles.

Et bien entendu, les performances sont au rendez-vous. Magistral Medium atteint, par exemple, 73,6 % de réussite sur le benchmark AIME2024, et même 90 % en configuration vote majoritaire.

De son côté, Magistral Small affiche un taux de réussite de 70,7 %, avec un pic à 83,3 % en vote majoritaire. Et devinez quoi ? Il s’avère que la gamme Magistral est également capable de raisonner dans plusieurs langues dont anglais, français, espagnol, arabe et chinois simplifié.

Un sacré avantage quand on pense à ses concurrents qui la plupart se concentrent encore exclusivement sur l’anglais, non ?

Dites donc Mistral, c’est tout ce que vous avez à offrir ?

Eh bien, non, c’est loin d’être le seul atout de Magistral. Car contrairement à ses rivaux, la startup est parvenue à préserver l’une de ses plus grandes forces : la vitesse.

Au fait, une IA de raisonnement ne fonctionne pas comme une classique. Pourquoi ? Puisque lorsqu’un utilisateur lui pose une question, elle entre d’abord dans un processus de délibération.

Elle enchaîne plusieurs étapes intermédiaires avant de produire sa réponse finale. Ce temps de latence offre un gain considérable en qualité, en précision et en profondeur. Et justement, c’est le but.

Cependant, il ralentit légèrement l’interaction. Mais Mistral, lui, a su surmonter cela avec son modèle Magistral . Comment ? Grâce à l’optimisation de son architecture.

Cette efficacité est aussi renforcée par le mode Flash Answers, intégré à Le Chat. Ce dernier accélère les réponses jusqu’à dix fois plus vite, tout en maintenant un niveau de qualité constant.

À votre tour : que pensez-vous de cette nouvelle approche ? Voyez-vous des cas d’usage où la réflexion vaut mieux que la rapidité ?

Dites-nous en commentaire où, selon vous, Magistral pourrait faire des merveilles.

