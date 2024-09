Montée en compétence : l’IA, un atout pour la finance

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un levier majeur dans la transformation de la fonction finance. Les entreprises doivent impérativement monter en compétence pour tirer parti des technologies IA et relever les défis du secteur. Mountaha Ndiaye, directeur EMEA, Ecosystem Sales & Programs d’Hyland a analysé le sujet.

Monter en compétence : un défi incontournable

La finance évolue rapidement avec l’essor de l’IA et du machine learning (ML). D’ici dix ans, 71 % des entreprises du secteur adopteront ces technologies pour automatiser des tâches routinières et identifier des schémas complexes dans les données. L’analyse de données par l’IA surpasse les capacités humaines. Cela permet de traiter des millions de points de données, offrant ainsi des insights précieux pour la prise de décision.

Le potentiel de l’IA dans la finance ne se limite pas à l’optimisation des processus. Elle permet une évaluation des risques en temps réel et facilite les prises de décisions en matière d’investissement. Appliquée de manière éthique, l’IA peut aussi élargir l’accès au crédit et aux outils financiers. Il y a ainsi des opportunités inédites pour les entreprises et les clients.

L’adoption de l’IA dans la finance exige une montée en compétence des équipes. Comprendre, interagir et cohabiter avec l’IA est devenu indispensable. Les compétences ne se limitent plus à la technique ; elles doivent intégrer la compréhension des données et de la technologie. Les entreprises doivent surmonter des obstacles tels que la résistance au changement et le manque de ressources. « Contrairement aux idées reçues, l’IA ne remplacera pas les professionnels de la finance mais les équipera d’outils puissants pour moderniser les opérations et améliorer leur efficacité », souligne Mountaha Ndiaye, directeur EMEA Ecosystem Sales & Programs d’Hyland.

Pour rester compétitives, les entreprises doivent rassurer leurs équipes en mettant en avant les opportunités de croissance professionnelle et en consacrant du temps à la formation continue. La montée en compétence en IA est un défi majeur mais essentiel pour maximiser les bénéfices de cette technologie.

Stratégies pour réussir la montée en compétence en IA

Pour réussir la transition vers l’IA, les entreprises doivent adopter une approche stratégique. Il est crucial d’évaluer les compétences actuelles et les besoins futurs pour concevoir des programmes de formation adaptés, tels que l’analyse prédictive ou la comptabilité basée sur l’IA. Les équipes financières ont un rôle à jouer. Elles doivent évaluer les domaines où l’IA apporte le plus de valeur ajoutée et identifier les tâches répétitives à automatiser.

L’implication de la direction est également primordiale. En communiquant clairement les bénéfices de l’IA, les entreprises peuvent limiter la résistance au changement. L’accompagnement par des experts en technologie et des établissements académiques peut renforcer la qualité des formations. En outre, la direction financière doit établir des protocoles de gouvernance pour assurer la transparence et l’éthique dans l’utilisation de l’IA.

Après la formation, l’intégration de l’IA doit se faire avec les bons outils en fonction des besoins spécifiques de l’équipe finance. La mise en place de systèmes robustes de gouvernance des données est essentielle pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations. La collaboration avec des fournisseurs de solutions d’IA et des experts en technologie facilitera également cette intégration.

Pour que ces formations soient efficaces à long terme, il est crucial de cultiver un environnement d’apprentissage continu. Cela offre des opportunités de développement professionnel telles que des ateliers, séminaires et certifications en IA. Encourager l’expérimentation et l’innovation, en mettant à disposition des ressources et du temps pour le développement de projets innovants, renforcera l’adoption de l’IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

