QuickBooks ferme ses portes en France ! Quel logiciel de comptabilité choisir ?

Le logiciel de comptabilité QuickBooks ne sera plus disponible en France à partir de l’année prochaine. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce retrait soudain, et quelles sont les meilleures alternatives !

Avec plus de 8 millions d’utilisateurs dans le monde, QuickBooks est l’un des logiciels de comptabilité les plus populaires. De nombreuses entreprises l’utilisent, notamment parmi les TPE et PME.

Malheureusement, l’éditeur Intuit vient d’annoncer une mauvaise nouvelle. À partir du 31 décembre 2023, ce logiciel ne sera plus disponible en France…

Qu’est-ce que QuickBooks ?

QuickBooks est un écosystème complet de solutions de comptabilité et de finance pour les petites entreprises. Ses différents outils permettent de gérer les factures, les paiements d’employés, ou encore les commandes et les inventaires, Depuis son lancement en 1983, cette solution s’est imposée comme l’un des meilleurs logiciels de comptabilité. Elle a aussi su évoluer sous forme de service cloud.

De nombreuses entreprises françaises ont adopté QuickBooks, afin de simplifier la gestion de leurs finances et de leurs inventaires. Toutefois, elles vont à présent devoir trouver une alternative…

Les entreprises françaises abandonnées brusquement

En novembre 2022, Intuit annonçait le lancement d’un processus visant à redéfinir son approche et la présence future de ses produits en France. Quelques mois plus tard, le 18 janvier 2023, la firme annonce la fermeture de QuickBooks.

À partir de 2024, la version existante de QuickBooks ne sera plus disponible en France. Les entrepreneurs et les experts-comptables devront donc se tourner vers une autre solution.

Dès le 18 janvier 2023, il ne sera plus possible de s’abonner au service. Puis, à partir du 1er février 2023, l’abonnement deviendra entièrement gratuit jusqu’au retrait du logiciel le 31 décembre 2023. Le service client fermera également ses portes après cette date.

Que faire si vous utilisez QuickBooks ?

Si vous utilisiez QuickBooks jusqu’à présent, vous devez impérativement exporter vos données avant le 31 décembre 2023. Après cette date, les données ne seront plus disponibles au téléchargement.

Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, les données resteront accessibles en lecture seule. Par la suite, elles seront définitivement supprimées.

Concernant le remboursement de l’abonnement au service, vous n’avez heureusement aucune démarche à effectuer. Si vous avez opté pour une facture annuelle, vous serez remboursé au prorata temporis avant le 1er mars 2023.

Conscient du désagrément causé par le retrait de QuickBooks, Intuit s’engage à aider ses clients à migrer vers un autre outil. Le service client restera accessible tout au long de 2023, et vous pouvez obtenir de l’aide pour exporter vos données sur le site officiel du logiciel.

Quelles sont les meilleures alternatives à QuickBooks ?

La disparition de QuickBooks risque de laisser un vide dans les entreprises françaises. Heureusement, il existe de nombreux autres logiciels de comptabilité. Voici quelques exemples d’alternatives renommées.

Basé sur le cloud, Xero est un outil simple et minimaliste. Son interface est intuitive, et ses différentes fonctionnalités sont faciles d’utilisation. Il se distingue aussi par une fonction de gestion des immobilisations. L’abonnement est également plus abordable, avec un tarif compris entre 11 et 62 dollars par mois.

Si vous cherchez un logiciel polyvalent, Sage est l’option idéale. Cette plateforme complète permet de gérer l’inventaire et le cash flow, et s’intègre avec Microsoft 365. Les capacités de customisation de rapports sont supérieures à QuickBooks, grâce à la un système de filtres. Elle se décline en version cloud et PC, et sous forme d’applications mobiles. L’abonnement est tarifé entre 10 et 25 dollars par mois.

L’une des solutions les plus abordables est Zoho Books. Ce logiciel offre des fonctionnalités de comptabilité et de facturation, pour la moitié du prix de QuickBooks. Son interface est intuitive, et son niveau de protection des données est élevé. Une application mobile est disponible pour iOS et Android. Le prix de l’abonnement débute à seulement 10 dollars par mois.

Si vous cherchez un logiciel gratuit, l’une des meilleures options est Wave Accounting. Ce service web simple d’usage propose toutes les fonctionnalités basiques de comptabilité et de gestion des factures.

Enfin, FreshBooks est le meilleur choix pour les auto-entrepreneurs. Ce logiciel offre des fonctionnalités de gestion de projet, facturation personnalisable et suivi des dépenses. Une application mobile est disponible sur iOS et Android. Trois forfaits sont proposés, pour un prix allant de 15 à 55 dollars.

Vous connaissez désormais cinq alternatives populaires à QuickBooks. La plupart de ces logiciels proposent des versions d’essai gratuites, alors n’hésitez pas à les tester pour faire votre choix !