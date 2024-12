Moodboards : personnalisez MidJourney en uploadant des galeries d’images d’exemple !

Avez-vous marre de passer des heures à bidouiller des prompts sur MidJourney pour obtenir l’image parfaite ? Alors, vous allez adorer leur dernière nouveauté ! Avec les moodboards inspirés de Pinterest et avec une dose d’IA, MidJourney transforme vos galeries d’images en véritables guides créatifs. Ajoutez à cela la gestion de multiples profils personnalisés, qui va rendre vos créations encore plus uniques.

MidJourney, déjà incontournable dans l’univers de la génération d’images IA, dévoile une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit des moodboards, qui permettent aux utilisateurs d’importer leurs propres galeries d’images comme source d’inspiration. En plus, avec ces outils, vous pouvez créer et gérer plusieurs profils de personnalisation. Que vous soyez graphiste, designer ou simplement passionné par l’art numérique, ces nouveautés vont simplifier votre flux de travail et booster vos projets créatifs.

Les moodboards, c’est un peu comme donner des exemples à un artiste avant de lui demander de dessiner. Vous pouvez maintenant télécharger des collections d’images d’inspiration directement dans MidJourney. Que ce soit des photos de paysages, des designs minimalistes ou des croquis artistiques, le générateur d’image IA analyse ces éléments pour comprendre votre style et s’en imprégner.

Today we're releasing "Moodboards" which let you personalize our models using collections of images. We've also added support for multiple personalization profiles and made image ranking 5x faster. It's finally time to use custom Midjourney models for all your projects <3 pic.twitter.com/xVV5Fioa4G