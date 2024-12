Nebius Group : c’est quoi, cette startup IA qui lève près d’1 milliard $ chez Nvidia et Samsung ?

Nebius Group, spécialiste des infrastructures IA, a officialisé lundi une levée de 700 millions de dollars via un placement privé.

Nebius, jeune pousse dans l’intelligence artificielle, fait parler d’elle ! Avec une levée de fonds impressionnante de 700 millions de dollars, soutenue par Nvidia et Samsung, elle s’impose comme un acteur à surveiller de près. Retour sur son histoire, ses ambitions et ses liens avec les géants de la tech…

Tout d’abord, Nebius n’est pas apparue par hasard. En juillet 2023, cette entreprise a vu le jour après un accord de 5,4 milliards de dollars. Cet événement a permis de séparer les actifs nationaux et internationaux de Yandex, le géant russe de l’Internet.

Pour cause, la cotation de Yandex au Nasdaq avait été suspendue en 2022, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Arkady Volozh, fondateur de Yandex, a donc pris une décision audacieuse. Cette fois-ci, il a lancé Nebius, une entreprise dédiée à la construction d’infrastructures pour l’intelligence artificielle.

Nebius investit dans des clusters GPU (unités de traitement graphique), essentiels pour accélérer le développement d’applications IA. C’est donc une vision ambitieuse qui pousse cette jeune société à innover et à conquérir de nouveaux marchés.

Ensuite, parlons des chiffres : Nebius a récemment levé 700 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé. Cette levée, sursouscrite, a attiré des investisseurs de renom comme Nvidia, Accel et Orbis Investments.

De ce fait, l’entreprise a émis 33 333 334 actions de classe A, à 21 dollars par action, représentant une prime d’environ 3 % par rapport au prix moyen pondéré des actions depuis la reprise des négociations au Nasdaq.

