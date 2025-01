Nvidia Digits : un superordinateur IA 1000 fois plus puissant que votre PC… pour 3000 $ !

Voici un superordinateur IA, 1 000 fois plus puissant qu’un PC classique, à poser directement sur votre bureau ! Lors du CES, Nvidia a présenté Digits, une machine à la fois compacte et ultra-puissante. Et le meilleur dans tout ça ? Il est proposé à un prix qui, bien que costaud, reste accessible pour les développeurs passionnés… à 3 000 $.

Nvidia vient une fois de plus bousculer les limites de l’innovation en lançant Project Digits. C’est un supercalculateur personnel d’IA qui tient dans un format aussi discret qu’un ordinateur de bureau classique. Avec la capacité de gérer des modèles d’IA, il comporte jusqu’à 200 milliards de paramètres, jusqu’à 1 000 fois plus de puissance. En d’autres termes, Digits rend abordable une technologie auparavant réservée aux grands centres de données. Le tout pour un prix de départ de 3 000 $.

Qui ne rêve pas d’avoir un supercalculateur sur son bureau, capable de rivaliser avec les machines des centres de données ? Nvidia vient de rendre ça possible avec Project Digits. Ils l’ont annoncée lors du CES le 7 janvier.

Ainsi, Digits de Nvidia arbore un design modeste. Mais derrière cette simplicité se cache un monstre et c’est le tout nouveau GB10 Grace Blackwell Superchip. Ce bijou de technologie promet jusqu’à 1 pétaflop de performance IA. Oui, un quadrillion de calculs par seconde !

Ce mini-superordinateur de Nvidia gère des modèles d’IA avec jusqu’à 200 milliards de paramètres, ce qui était impensable à cette taille et avec une simple prise murale standard.

« Placer un supercalculateur d’IA sur le bureau de chaque data scientist, chercheur en IA et étudiant leur permet de façonner l’ère de l’IA. » a déclaré Jensen Huang, le PDG de Nvidia.

Côté matériel, Project Digits ne fait pas dans la demi-mesure. Avec ses 128 Go de mémoire unifiée, il dépasse largement les 16 ou 32 Go que nous trouvons sur un bon laptop. Project Digits propose également jusqu’à 4 To de stockage NVMe, de quoi stocker sans problème toutes vos données et modèles.

Par ailleurs, l’architecture a été optimisée grâce à une collaboration avec MediaTek. Ainsi, cela garantit des performances exceptionnelles tout en maintenant une efficacité énergétique remarquable. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez connecter deux unités ensemble pour gérer des modèles encore plus massifs, atteignant jusqu’à 405 milliards de paramètres.

Un écosystème complet pour les développeurs

J’avoue qu’avant, obtenir ce genre de puissance signifiait avoir une machine énorme, bruyante et gourmande en énergie. Mais, maintenant, pour 3000 $, Nvidia place cette capacité à portée de main.

Qui plus est, le Project Digits n’est pas juste pour les géants du secteur. Développeurs, étudiants, startups, et même amateurs peuvent désormais l’essayer.

Announcing NVIDIA Project DIGITS, a personal AI supercomputer that’s powered by the NVIDIA GB10 Superchip and based on #NVIDIAGraceBlackwell architecture. https://t.co/KTemx5PYND



Preconfigured with the NVIDIA AI software stack, developers, researchers, data scientists and… pic.twitter.com/h6GRSMxHGp — NVIDIA (@nvidia) January 7, 2025

Ce que j’adore le plus ici, c’est que Nvidia ne se contente pas de livrer du hardware. Avec Project Digits, vous avez accès à un écosystème logiciel complet qui inclut des frameworks populaires comme PyTorch, Jupyter et Python. Cela vous permet de travailler directement sans complications.

Vous profitez également de modèles pré-entraînés disponibles via Nvidia NGC pour simplifier encore plus vos projets. En outre, vous pouvez affiner vos modèles avec Nvidia NeMo et accélérer vos flux de données grâce à Nvidia RAPIDS. Des outils puissants pour les développeurs.

Je me souviens que Nvidia avait déjà fait un premier pas avec son Jetson Orin Nano Super à 249 $. Celui-ci est conçu pour des modèles IA plus petites (jusqu’à 8 milliards de paramètres). Avec Project Digits, la barre est clairement plus haute, mais l’objectif reste le même, et c’est de démocratiser l’IA.

Et vous, que pensez-vous du Project Digits de Nvidia ? Vous seriez prêts à mettre 3000 $ pour faire joujou avec l’IA ? Partagez vos avis dans les commentaires !

