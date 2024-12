On vous espionne ? Android va vous aider à le savoir en détectant les trackers Bluetooth !

Android vient de franchir une nouvelle étape permettant de renforcer votre sécurité avec cette nouvelle initiative. En effet, en plus d’avertir de la présence de trackers Bluetooth inconnus, son système permet désormais de les localiser précisément.

L’arrivée des traqueurs Bluetooth a révolutionné notre quotidien en facilitant la recherche d’objets perdus, comme un sac ou des clés. Toutefois, ces dispositifs discrets peuvent aussi être détournés à des fins malveillantes. Pour contrer ces risques, Apple et Google ont intégré des alertes permettant de signaler la présence de trackers inconnus à proximité. Désormais, une nouvelle mise à jour nous offre la possibilité de localiser précisément ces traqueurs.

Nouveaux outils de Google pour localiser et gérer les trackers Bluetooth inconnus

Google vient d’introduire deux nouvelles fonctionnalités pour améliorer la gestion des trackers compatibles avec « Localiser mon appareil ».

L’une des fonctionnalités est « Suspendre temporairement la localisation ». Nous devons l’activer immédiatement après la réception d’une notification de tracker inconnu. Cette fonctionnalité a pour mission d’empêcher notre téléphone de mettre à jour sa localisation pendant 24 heures.

Ensuite, il a la fonctionnalité « Trouver à proximité », qui nous aide à localiser le tracker si celui-ci est difficile à repérer visuellement ou auditivement. Il suffit de cliquer sur la notification de traqueur inconnu pour pouvoir accéder à une carte montrant la dernière localisation où le tracker a été détecté avec nous.

De cette manière, nous pouvons émettre un son pour tenter de le repérer, et ce, sans alerter le propriétaire. Si la recherche sonore échoue, il y a toujours l’option « Trouver à proximité » qui nous permet de connecter notre téléphone au tracker via Bluetooth. En plus, il affiche une forme qui se remplit à mesure que vous vous rapprochez.

Une nouvelle mise à jour permettant de lutter contre les abus

Le fonctionnement de ce nouvel outil de localisation de trackers Bluetooth inconnus de Google est identique à celui qui nous permet de retrouver nos propres appareils. Néanmoins, il est important de souligner que nous n’avons pas besoin de posséder un tracker.

En effet, il suffit d’utiliser « Localiser mon appareil » pour profiter de cette fonctionnalité. Tout appareil Android 6.0 ou version ultérieure peut désormais gérer en toute sécurité les trackers inconnus.

Par ailleurs, l’extension de « Find Nearby » marque une étape clé dans la lutte contre l’utilisation abusive des trackers Bluetooth. Rappelons qu’il s’agit d’une initiative que Google et Apple mènent en parallèle.

En mai 2024, les deux entreprises ont adopté une norme commune pour détecter ces dispositifs, après le lancement du réseau « Localiser mon appareil » de Google en avril. Avant cette norme, chaque entreprise proposait ses propres solutions pour prévenir l’utilisation malveillante des trackers.

Je pense que ces deux fonctionnalités pourraient améliorer considérablement la sécurité. Et vous, quel est votre avis ? Dites-nous dans les commentaires !

