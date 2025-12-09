OpenAI : le directeur de ChatGPT veut donner des superpouvoirs à l’IA

ChatGPT ne veut plus seulement répondre à vos questions. Sous la houlette de Nick Turley, l’outil vise désormais un autre niveau. Celui d’offrir aux utilisateurs de vrais superpouvoirs et passer d’une IA qui assiste à celle qui anticipe.

OpenAI avance à toute vitesse. La preuve ? La firme vient à peine de lancer GPT-5.1 qu’elle veut déjà passer à GPT-5.2. Ces derniers mois, l’entreprise ne cesse d’ailleurs d’innover. Derrière cette accélération, le nom de Nick Turley revient partout. À 30 ans, ce directeur produit ChatGPT voit l’IA comme un prolongement du cerveau humain, capable de faire le sale boulot pendant que vous dormez.

Turley arrive de chez Instacart et Dropbox, où il a appris à simplifier des tâches du quotidien. Aujourd’hui, il transpose cette approche chez OpenAI. L’idée est de transformer ChatGPT en assistant total. Mais aussi en un compagnon numérique qui gère vos projets, vos recherches, vos documents et bientôt votre organisation entière.

Un chemin déjà bien entamé

La réalité rappelle cependant que la route est loin d’être parfaite. ChatGPT subit encore des pannes, parfois spectaculaires. Comme celle rapportée récemment par la presse indienne. Le service doit aussi maintenir un niveau de qualité irréprochable, alors que la concurrence tel que Gemini ou Claude ne laisse pas le droit à l’erreur.

Pour rester devant, Turley s’appuie sur un rythme de développement presque frénétique. Cela passe par un flux continu de mises à jour. OpenAI mène aussi des essais autour de Garlic.

Ce nouveau modèle promet des performances solides en logique et en codage. Il rappelle surtout que la quête des superpouvoirs de l’IA ne fait que commencer. L’entreprise explore enfin des projets plus futuristes, comme l’Agentic Commerce, pensé pour réinventer l’achat grâce à des négociations automatisées.

Pendant ce temps, la communauté observe. Elle teste et s’enthousiasme autant qu’elle s’inquiète. La mémoire dont disposent désormais certains utilisateurs est capable d’évoluer avec des années de conversations. Elle impressionne donc autant qu’elle interroge. Le potentiel est spectaculaire. Toutefois, les limites restent à clarifier.

Jusqu’où OpenAI peut-il pousser les superpouvoirs de l’IA ?

À mesure que les capacités montent, les interrogations aussi. Les spécialistes n’hésitent pas à alerter. Car des versions encore plus performantes pourraient bouleverser des pans entiers du marché du travail. Elles pourraient même automatiser des tâches jusqu’ici réservées à des profils très qualifiés. Certaines sont aussi en mesure de renforcer des dépendances dont on ne mesure pas encore tous les effets.

OpenAI en a conscience, et c’est sans doute le point le plus délicat. Offrir des capacités hors normes, oui. Mais le faire sans perdre la confiance du public, c’est un autre défi. Plus l’IA gagne en autonomie, plus la ligne entre outil et partenaire s’efface. Le contrôle reste entre les mains des utilisateurs. Toutefois, la tentation de déléguer toujours plus devient réelle.

Turley parie sur un équilibre entre la puissance, la simplicité et la transparence. C’est une ligne de crête qui demandera autant d’ingénierie que de pédagogie.

Quoi qu’il en soit, ce qui est sûr, c’est que les superpouvoirs de l’IA ne sont plus un slogan. Ils deviennent une réalité, morceau par morceau. Ils promettent même de redessiner la façon dont nous apprenons et décidons.

