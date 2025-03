OpenAI partage une image mystérieuse et effrayante : l’œil de Sauron de l’IA ?

Ce week-end, le 8 Mars pour être plus précis, OpenAI a semé le doute en publiant une image sur le compte X officiel de ChatGPT.

C’était un orbe noir flottant au-dessus d’un paysage vallonné, parsemé de sphères grises plus petites. Il n’y avait aucun texte, aucun contexte, juste une illustration digne d’une dystopie futuriste. De quoi enflammer l’imagination des internautes.

Une idée de ce que cette image pourrait signifier ?

Dès la publication de cette image, les théories les plus folles n’ont pas tardé à fuser.

Certains utilisateurs de X y ont vu une référence au Basilic de Roko. Vous savez cette terrifiante hypothèse selon laquelle une IA toute-puissante punirait ceux qui n’auraient pas contribué à sa création.

D’autres ont noté sa ressemblance avec la carte Damnation du jeu Magic : The Gathering. Les spéculations se sont multipliées, chacune plus intrigante que la précédente, bien que certaines soient plutôt hilarantes.

Bon, il y en a aussi une qui remue le couteau dans la plaie et parle DeepSeek. « Le gros point représente la CHINE et les petits points sont toutes les données d’IA qu’ils aspirent comme un Roomba interdimensionnel géant du vol.

« Chaque fois que vous demandez à ChatGPT de “m’écrire un poème sur les haricots”, Xi Jinping lui-même en reçoit une copie sur son bureau en 4 secondes. Nous sommes en train de perdre la guerre des données et vous êtes ici en train de publier de l’ART. Réveillez-vous. » écrit l’internaute.

Une hypothèse plausible ?

Si l’on se tourne vers le passé d’OpenAI, nous avons peut-être un indice.

Lors du lancement du mode vocal de ChatGPT l’an dernier, l’interface affichait déjà un point noir central, qui se transformait en formes d’onde au fil des interactions.

Quelques mois plus tard, cette animation a évolué. Elle a adopté des nuances de bleu et de blanc pour une apparence plus fluide.

Mira Murati, alors directrice technique d’OpenAI, expliquait à l’époque que l’objectif était de minimiser l’attention portée à l’interface. Un pari difficile, sachant que ce point noir rappelait fortement HAL 9000, l’IA menaçante du film 2001 : L’Odyssée de l’espace.

Un autre chose. Vous vous rappelez de WorldCoin ? Le projet crypto/biométrique controversé de Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Cette initiative, qui utilisait un orbe métallique pour scanner les iris des utilisateurs en échange d’une crypto-monnaie dédiée, a été interdite dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

Et si cette orbe mystérieux publié sur X était un clin d’œil à cette technologie ou une allusion à une expérimentation similaire en cours ?

Bref, pour l’instant, il est impossible pour l’instant de savoir avec précision ce qu’OpenAI tente de nous dire avec cette image.

Nouvelle fonctionnalité à venir ? Refonte de l’interface utilisateur ? Ou peut-être qu’il s’agit simplement d’un tour de passe-passe pour titiller la curiosité du public. Qui sait !

En passant, je vous retourne la question : une idée de ce que cela pourrait signifier ?

Partagez vos théories dans les commentaires, aussi hilarantes ou intrigantes soient-elles !

