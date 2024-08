OpenAI s’apprête à lever 100 MILLIARDS $ : vers la création d’une IA révolutionnaire ?

OpenAI envisage de lever des fonds qui la valoriserait à plus de 100 milliards $. Ce financement permettrait à la startup de booster ses ambitions en intelligence artificielle mais également à subventionner un autre projet. Thrive Capital et Microsoft figurent parmi ses principaux investisseurs.

Actuellement, OpenAI, la startup à l'origine de ChatGPT, s'apprête à lever 100 milliards $. Sûrement pour créer une IA plus performante ! Pour le moment, rien n'a été officiellement annoncé. Toutefois, Sam Altman, le PDG, semble tout mettre en œuvre pour faire de la startup le leader de son secteur.

OpenAI : lever 100 MILLIARDS $ pour se hisser au sommet

OpenAI a entamé des pourparlers pour une levée de fonds qui pourrait la valoriser à plus de 100 milliards de dollars. Thrive Capital, la société de capital-risque réputée, est en tête de ce financement. Cette dernière envisage d'investir 1 milliard de dollars. Microsoft, qui a déjà investi environ 10 milliards de dollars l'an dernier, prévoit aussi d'y participer.

Cette levée de fonds, encore en phase de négociation, permettra à OpenAI d'améliorer et perfectionner les algorithmes de ses IA. L'objectif ? Maintenir sa position dans l'industrie en pleine expansion de l'intelligence artificielle. Toutefois, Sam Altman, le PDG de la startup, a également un autre projet en perspective.

Des partenariats stratégiques

Contrairement à Microsoft, qui fabrique déjà ses propres puces, OpenAI doit miser sur des partenariats pour atteindre ses objectifs. Au fait, la startup ne dispose pas des ressources nécessaires pour en développer. De plus, ce projet serait aussi coûteux que complexe, et nécessiterait des années de développement. Or, elles sont essentielles pour l'évolution des IA génératives.

Alors, pour assurer un approvisionnement stable en puces, Sam Altman a choisi de collaborer avec des leaders du secteur des semi-conducteurs. Parmi ces potentiels partenaires, on retrouve Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Samsung.

Un parcours semé d'embûches mais plein de promesses

Le parcours d'OpenAI ne manque pas de rebondissements. Fin novembre 2023, Sam Altman a été brièvement évincé de son poste de PDG, avant d'être réintégré quelques jours plus tard. Cet épisode a semé la confusion parmi les investisseurs. Altman de son côté reste fidèle à sa vision : faire d'OpenAI un leader incontournable de l'intelligence artificielle.

Si la startup parvient à lever les 100 milliards espérés, elle serait financièrement solide, mais aussi stratégiquement positionnée pour dominer le secteur des technologies de pointe. Malgré l'optimisme entourant ces négociations, OpenAI, Microsoft et Thrive Capital n'ont pas encore confirmé officiellement leurs collaborations. Les spéculations vont bon train, mais une patiente s'impose avant de savoir si ce projet se concrétisera.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.