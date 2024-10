Paytweak.ai : la solution certifiée PCI-DSS 4.0 qui sécurise vos paiements

Depuis 2015, Paytweak s’est affirmé comme une référence dans les solutions de paiement sécurisé à distance. L’entreprise vient d’annoncer le lancement de Paytweak.ai, une nouvelle solution basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour anticiper et prévenir la fraude avant qu’elle ne se manifeste.

L’intelligence artificielle au cœur de la lutte contre la fraude

Jusqu’à présent réservé aux clients de Paytweak.com, Paytweak.ai sera désormais ouvert à l’ensemble des prestataires de services de paiement (PSP) et des marchands. Cette ouverture marque un tournant majeur dans la sécurisation des paiements en ligne. Cela permet à des milliers d’entreprises d’accéder à une protection proactive contre la fraude. Paytweak.ai utilise une combinaison d’analyse comportementale, de machine learning et de blockchain privée pour identifier les comportements suspects avant même qu’une transaction ne soit validée. Selon l’entreprise, aucun utilisateur de la solution sur Paytweak.com n’a enregistré de fraude depuis son déploiement.

L’approche se distingue par son caractère préventif : « Contrairement à d’autres solutions qui réagissent après le traitement d’une transaction, Paytweak.ai analyse et anticipe les risques avant même le paiement. » Cette capacité à prédire également d’éventuels chargebacks offre aux marchands une protection renforcée.

Une solution mondiale, conforme aux normes de sécurité

Avec plus de 500 PSP connectés dans le monde, Paytweak.ai assure une couverture globale et garantit une intégration fluide sur les pages de paiement. Sa certification PCI-DSS 4.0 souligne l’engagement de l’entreprise pour des normes de sécurité strictes et fiables. « En combinant la puissance de l’intelligence artificielle et une base de données comportementale sans précédent, Paytweak.ai se positionne comme l’arme incontournable contre la fraude pour tous les acteurs du e-commerce, de la finance et des services en ligne », explique la direction.

Le lancement de cette nouvelle solution constitue une avancée majeure dans l’industrie. Depuis le 17 septembre 2024, les entreprises du monde entier peuvent bénéficier de cette technologie de pointe. Elles peuvent ainsi renforcer la sécurité de leurs transactions et de leurs opérations en ligne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

