Perplexity lance un assistant IA sur Android, pour contrôler votre smartphone à votre place !

Perplexity a transformé son moteur de réponse IA en un assistant mobile sur Android. Découvrez comment il va changer votre quotidien.

Grâce à Perplexity, l’IA s’invite dans nos poches pour simplifier nos vies. Comment ? Ce nouvel assistant peut répondre à des questions courantes et accomplir des tâches à notre place, comme rédiger un e-mail, programmer un rappel ou même réserver un dîner.

L’application est aussi multimodale. Traduction : elle peut répondre à des questions sur ce qui se passe sur votre écran. Elle peut aussi se servir de l’appareil photo de votre téléphone pour voir ce qui se trouve devant vous.

Introducing Perplexity Assistant.



Assistant uses reasoning, search, and apps to help with daily tasks ranging from simple questions to multi-app actions. You can book dinner, find a forgotten song, call a ride, draft emails, set reminders, and more.



Available on Play Store. pic.twitter.com/UHdUIiDOzD