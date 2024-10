iOS 18.2 : comment utiliser ChatGPT avec Siri ? Guide très rapide

Vous rêvez d’un assistant vocal plus intelligent ? Avec iOS 18.2, c’est possible ! Grâce à l’intégration de ChatGPT avec Siri, votre iPhone devient encore plus performant. Ce guide très rapide vous explique comment l’utiliser sur votre appareil.

Avec iOS 18.2, Apple réinvente l’expérience de Siri en y intégrant ChatGPT. Grâce à cette innovation, Siri devient plus intelligent, plus polyvalent et plus réactif. Plus besoin de chercher des informations ailleurs : ChatGPT s’occupe de tout, dès que l’assistant vocal d’Apple trouve une demande trop complexe.

En quelques étapes, vous pouvez activer cette fonctionnalité sans identifiants compliqués ni applications supplémentaires. Voici comment en profiter pleinement.

Pourquoi devriez-vous utiliser ChatGPT en combinaison avec Siri ?

Pour commencer, cette intégration dote Siri d’une puissance nouvelle. Au lieu de rester limité dans ses réponses, l’assistant vocal d’Apple peut désormais s’appuyer sur ChatGPT pour des questions plus complexes. Cette combinaison rend Siri bien plus utile, et chaque réponse semble plus précise et naturelle.

Et puis, je dois avouer, cette fonctionnalité est impressionnante : que vous posiez une question technique, personnelle ou culturelle, ChatGPT analyse la demande et enrichit la réponse de Siri.

Évidemment, le plus intéressant est la capacité de ChatGPT à traiter non seulement du texte, mais aussi des images et fichiers audios, grâce à son approche multimodale. Oui, Siri devient un assistant capable de répondre de façon bien plus sophistiquée.

Et, pour des raisons pratiques, la configuration reste très simple, car Apple ne demande pas d’identifiants OpenAI, sauf pour accéder à des options avancées comme les chatbots personnalisés.

Ensuite, pour que tout soit fonctionnel, l’activation est essentielle. Assurez-vous d’abord que votre iPhone est bien sous iOS 18.2. C’est indispensable pour que Siri utilise les capacités de ChatGPT.

Puis, dirigez-vous dans les Paramètres, c’est ici que tout se passe. Dans l’application Paramètres, accédez à la section « Apple Intelligence et Siri ». En fait, cet espace regroupe toutes les nouvelles options liées à l’intelligence artificielle de Siri.

En descendant un peu plus dans cette section, vous trouverez « Étendre Apple Intelligence et Siri », sous lequel l’option ChatGPT se cache.

Sélectionnez-la pour activer ChatGPT avec Siri et laissez-vous guider. Il vous suffit de suivre les instructions, d’appuyer sur « Suivant », puis sur « Activer ChatGPT ».

Enfin, une dernière étape. Il s’agit d’activer « Confirmer les demandes ChatGPT » dans les Paramètres Siri. En activant cette fonction, vous permettez à Siri de solliciter ChatGPT automatiquement pour chaque question nécessitant une analyse poussée.

Grâce à cette configuration, vous n’avez plus rien à faire d’autre : Siri et ChatGPT collaborent déjà pour vous répondre de la manière la plus précise possible.

Intégration de ChatGPT à Siri sur iOS 18.2 beta 1. 😊 pic.twitter.com/515k9lttxx — Joffrey (@joffrey) October 23, 2024

Utiliser cette intégration pour obtenir des réponses plus complètes

Après configuration, l’interaction de ChatGPT avec Siri se fait de manière naturelle. Posez simplement vos questions comme à l’habitude, et Siri détectera automatiquement les requêtes nécessitant ChatGPT.

Ce qui m’a vraiment surpris, c’est la fluidité de l’intégration. Grâce aux énormes données sur lesquelles ChatGPT s’est entraîné, il comprend les formulations naturelles et adapte la réponse au ton de la conversation.

Par exemple, si je demande une analyse d’image ou une explication plus technique, ChatGPT offre une réponse approfondie que l’assistant vocal d’Apple seul ne pourrait pas fournir.

Et puis, ce qui est passionnant, c’est que Siri devient véritablement interactif grâce aux capacités multimodales de ChatGPT. Désormais, vos questions sur des images ou des fichiers sont aussi bien traitées que des questions simples.

Alors, cette nouvelle fonctionnalité vous semble-t-elle utile dans votre quotidien ? Si oui, dites-nous pourquoi !

