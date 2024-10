Voici comment ChatGPT s’intègre dans l’écosystème d’Apple Intelligence

L’intégration de ChatGPT d’OpenAI dans Apple Intelligence marque un tournant captivant pour Siri. Grâce à iOS 18.2, Siri s’enrichit, devient plus curieux, et surtout, il n’est plus seul pour répondre.

Grâce aux nouvelles versions iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, ChatGPT est disponible pour enrichir les réponses et rendre les interactions plus dynamiques. Pour des raisons pratiques, cette fonctionnalité doit être activée dans les paramètres mais une fois en place, chaque échange devient fluide et précis. J’ai tout de suite été frappé par cette collaboration qui donne enfin à Siri un côté « humain ».

ChatGPT s’intègre à Siri pour des réponses plus précises

Je me souviens des premiers Siri, avec leurs réponses limitées, loin d’être parfaites. Mais avec ChatGPT, tout a changé ! Siri peut enfin se reposer sur ChatGPT pour fournir des réponses plus complètes.

Cette fonction est rassurante, car, tout en utilisant la puissance de ChatGPT, la confidentialité reste protégée. En d’autres termes, chaque requête est traitée avec soin, afin que l’utilisateur se sente en confiance.

D’une part, cette fonctionnalité est pensée pour compléter Siri, mais d’autre part, elle vise à faire d’Apple Intelligence un allié quotidien. Et si l’idée de poser toutes sortes de questions devient possible, cela donne envie d’explorer encore davantage les capacités de Siri.

L’assistant virtuel d’Apple, grâce à ChatGPT, devient donc une ressource enrichie, qui évolue pour répondre aux besoins modernes. Que ce soit pour des informations générales ou des demandes spécifiques, l’alliance fonctionne à merveille.

ChatGPT accessible pour tous, sans complication

Un atout majeur de cette intégration est l’accès simplifié à ChatGPT sans obligation de créer un compte dédié. L’activation peut se faire dans les paramètres, sans tracas.

Certes, pour les utilisateurs sans abonnement premium, les requêtes sont limitées, mais même sans cela, les modèles d’OpenAI, y compris GPT-4, restent disponibles pour tous. Cette fonctionnalité assure que chaque question puisse être enrichie, et que Siri soit toujours prêt pour des demandes variées.

ChatGPT is now integrated into Apple Intelligence in iOS 18.2 Beta 1. pic.twitter.com/Kx54ka2dsP October 23, 2024

L’utilisation de ChatGPT rend Siri plus accessible et capable d’accompagner toutes les recherches quotidiennes. Par exemple, en organisant un voyage ou en cherchant une recette, Siri propose de consulter ChatGPT pour des détails plus approfondis.

Ainsi, cette intégration ne se contente pas d’ajouter une option, elle transforme Siri en un véritable assistant, prêt à apporter des solutions complètes et efficaces.

Compose et Image Playground : créativité augmentée avec Apple Intelligence

Hormis l’aspect informatif, Apple Intelligence et ChatGPT permettent aussi d’explorer une facette créative. La fonctionnalité « Compose » rend possible la génération de texte en fonction d’une simple instruction dans des applications compatibles.

En quelques secondes, « Compose » produit un contenu adapté, qu’il s’agisse d’un texte formel ou d’un résumé. Cette fonction ajoute une liberté d’expression nouvelle, idéale pour tout utilisateur souhaitant écrire efficacement et sans effort.

De plus, Image Playground permet la création d’images personnalisées selon des styles prédéfinis. Et pour ceux qui aiment l’originalité, Genmoji, dans Messages, offre la possibilité de concevoir des emojis uniques.

Selon vous, cette intégration de ChatGPT change-t-elle l’avenir de l’assistant Siri ? Partagez vos avis en commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.