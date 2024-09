Prévenir le harcèlement scolaire avec Netethic

Face à l'augmentation du harcèlement scolaire, la startup Data for Ethic innove avec une intelligence artificielle capable de détecter les signes précoces de harcèlement. Cette technologie analyse les interactions numériques pour une intervention rapide. Data for Ethic propose aux établissements un outil puissant pour protéger les élèves.

Lutte contre le harcèlement scolaire : un combat à affronter sur tous les fronts

La startup française Data for Ethic a mis au point une solution innovante pour combattre le harcèlement scolaire, en réponse à l'augmentation des cas dans les établissements. Grâce à une intelligence artificielle avancée, leur logiciel détecte les signes précoces de harcèlement. Le but est ainsi de permettre une intervention rapide avant que la situation ne s'aggrave. Ce système analyse en temps réel les interactions numériques sur des plateformes comme TikTok et Instagram, ainsi que les comportements observés en milieu scolaire. Il identifie des signaux subtils souvent imperceptibles à l'œil humain. C'est donc un soutien crucial pour les établissements dans la prévention du harcèlement.

L'approche de Data for Ethic et son logiciel Netethic Éducation représentent un pas significatif vers la création d'un environnement scolaire plus sûr et inclusif. Alors que les efforts de sensibilisation se multiplient, des outils comme ceux de Data for Ethic offrent un complément essentiel. Il permet d'identifier et de traiter les situations de harcèlement avant qu'elles ne dégénèrent. Grâce à ces innovations, les établissements disposent désormais d'un allié de taille pour bâtir un avenir plus inclusif pour tous les élèves.

Une technologie éthique et innovante

Data for Ethic s'est distinguée et a remporté le Prix de la Meilleure Startup Éducation & Inclusion à VivaTech 2024. Leur devise, « La technologie au service de l'humain », reflète leur engagement à promouvoir des pratiques sociales responsables et l'empathie dès le plus jeune âge. L'entreprise propose des solutions adaptées à tout âge. Elle veille à contribuer pour réduire la violence au sein de la société. En tant qu'éditeur de logiciels brevetés, leur expertise s'étend à l'échelle nationale et internationale.

Les principaux avantages de l'utilisation de l'IA dans les logiciels de Data for Ethic incluent la détection rapide et précise des comportements toxiques, la prévention proactive des incidents, la réduction du stress et de l'anxiété, et l'amélioration générale du bien-être des utilisateurs. Ces outils sont conçus pour offrir une approche complète dans la gestion des situations de harcèlement. Cela va de la détection à l'accompagnement des victimes.

Netethic Éducation : un outil complet pour les établissements

Netethic Éducation est un logiciel développé par Data for Ethic pour accompagner les établissements scolaires dans leur lutte contre le harcèlement. Il propose des fonctionnalités adaptées selon le profil de l'utilisateur et s'intègre parfaitement dans les efforts de sensibilisation actuels. Dans le milieu scolaire, un jeune sur cinq est victime de harcèlement souligne la startup. L'équipe cherche ainsi à rendre le harcèlement détectable dès les premiers signes, à l'école ou en ligne, permettant ainsi aux établissements d'agir au plus vite et de manière efficace.

Le logiciel de Netethic Éducation fonctionne en trois étapes : détecter, alerter et éduquer. Il vise à créer un cadre éducatif axé sur la sérénité en ligne et le bien-être des élèves. Ses algorithmes avancés permettent de détecter divers types de harcèlement. Ces outils peuvent identifier plus de trente catégories de toxicité. Cela va du harcèlement sexuel à la grossophobie et au racisme.

Disponible sur les plateformes web, Android, et iOS, Netethic Éducation propose un accès facile pour les écoles et les utilisateurs. Cette accessibilité permet une utilisation fluide dans les milieux scolaires et professionnels. L'outil renforce ainsi la capacité des établissements à prévenir et gérer les cas de harcèlement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

