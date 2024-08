Ce robot dentiste vient d’opérer un humain, une 1ère mondiale : bientôt votre tour ?

Un grand pas pour le monde des dentistes : un robot intelligent vient de réaliser une opération complète sur un patient ! Envie d'en savoir plus sur cette innovation ? Lisez la suite

La dentisterie entre dans une nouvelle ère ! Un robot dentiste contrôlé par l'Intelligence artificielle a mené une intervention entière sur un patient humain. Mais qui a eu cette idée ? Ce n'est autre que la société bostonienne nommée Perceptive.

Un robot dentiste : un véritable révolution odontologique

« Nous sommes ravis d'avoir mené à bien la première procédure dentaire robotisée entièrement automatisée au monde« , a déclaré fièrement le Dr Chris Ciriello, PDG et fondateur de Perceptive.

Comment fonctionne ce robot ? Il utilise un scanner volumétrique 3D portatif pour créer un modèle détaillé de la bouche. Notamment les dents, les gencives et même les nerfs sous la surface. Il est doté d'une technologie appelée la tomographie par cohérence optique (OCT). Pour élaborer ses modèles volumétriques, l'OTC se base uniquement sur des faisceaux lumineux. Celle-ci peut réaliser des modèles en haute résolution, et cela, sans avoir recours aux rayons X nocifs.

Le Dr Chris Ciriello a également ajouté : « Cette avancée médicale améliore la précision et l'efficacité des procédures dentaires et démocratise l'accès à de meilleurs soins dentaires, pour une expérience patient et des résultats cliniques améliorés. Nous sommes impatients de faire progresser notre système et de proposer des solutions de soins dentaires évolutives et entièrement automatisées aux patients.«

Une intervention plus rapide et plus précise

« Le système robotique basé sur l'IA de Perceptive va transformer la dentisterie« , exprime Karim Zaklama, membre du conseil consultatif clinique de Perceptive.

Ce robot dentiste accomplit les opérations huit fois plus vite qu'un dentiste humain. Sa spécialité ? C'est la préparation d'une dent pour y poser une couronne dentaire. Ainsi, cette intervention qui prend deux heures et deux visites chez le dentiste, le robot le réalise en seulement 15 minutes. Comment est-ce possible ? Grâce à une détection automatique des cavités avec un taux de précision d'environ 90%.

L'avantage est donc que vous n'avez plus à passer des heures assis dans le fauteuil ni à garder votre bouche ouverte très longtemps. Vous et le dentiste humain n'avez juste qu'à discuter du traitement. C'est le robot qui s'occupe de tout, de la planification à la réalisation de l'opération.

En plus, « la machine fonctionne en toute sécurité même dans les conditions de mouvement les plus intenses » affirme l'entreprise après avoir réalisé des tests à blanc sur des humains en mouvement.

Le dentiste généraliste a aussi ajouté que : « L'expérience du patient sera améliorée grâce à la simplification des procédures et à l'amélioration du confort du patient. Les capacités d'imagerie avancées, en particulier le scanner intraoral, fournissent des détails inégalés qui nous permettront de diagnostiquer les problèmes plus tôt avec une plus grande précision et de communiquer plus efficacement avec les patients. Cette efficacité nous permet de nous concentrer davantage sur les soins personnalisés aux patients et de réduire le temps passé au fauteuil, ce qui nous permet de traiter plus efficacement plus de patients.«

Le futur incertain du robot dentiste

Toutefois, cette innovation attend encore l'approbation de la FDA. En plus, Perceptive n'a pas annoncé le calendrier de déploiement pour le grand public. Nous devrons donc attendre quelques années avant d'accéder à ce type de traitement.

Par ailleurs, la société Perspective prévoit de développer le potentiel de ce robot dentiste en proposant une gamme de traitement plus large. Reste à voir si ces fonctionnalités incluent des équipements supplémentaires. Par exemple un genou mécanique pour les dents de sagesse difficiles à enlever.

Que pensez-vous de ce robot dentiste ? Trouvez-vous cette technologie rassurante ou inquiétante ? Partagez vos impressions en commentaire !

