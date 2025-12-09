Selon le PDG d’IBM, l’IA va disparaître : voici pour quelle raison

Vous auriez pensé que l’IA pourrait disparaître du jour au lendemain ? Parce que le PDG d’IBM l’affirme sans détour et assure que sa forme actuelle ne tiendra pas longtemps. Selon lui, ce n’est plus une hypothèse lointaine mais une échéance inévitable.

Pourquoi Arvind Krishna est-il si confiant que l’IA va disparaître malgré son ascension actuelle ? Les raisons ne manquent pas. Mais en gros, il explique que les coûts, la vitesse d’obsolescence et la pression énergétique créent un système incapable de durer. Il résume même la situation avec une phrase directe : « Aucun moyen que ça tienne ». Selon lui, ce qui semble être une révolution pourrait disparaître avant même d’avoir tenu ses promesses.

Pourquoi l’IA pourrait disparaître ?

Arvind Krishna met en avant une équation économique qui frôle l’absurde. Il rappelle qu’un gigawatt de capacité nécessaire à l’IA coûte 80 milliards de dollars. Il cite ce chiffre pour illustrer une dérive inquiétante. Comme l’industrie vise cent gigawatts, la facture totale culminerait à 8 000 milliards de dollars. Aucun secteur ne peut absorber une telle somme sans rentrées immédiates à grande échelle.

Le PDG d’IBM souligne que ces dépenses entraînent une pression énorme sur les entreprises. Elles doivent générer des revenus immenses dès les premières années. Il estime ce scénario improbable. Il considère que même les géants ne pourront pas supporter longtemps un tel niveau d’investissement.

Le dirigeant ajoute que les puces IA spécialisées ont une durée de vie très courte. Elles deviennent obsolètes en cinq ans. Cette obsolescence transforme chaque cycle de mise à jour en gouffre financier. Krishna affirme qu’il est impossible de rentabiliser une telle infrastructure quand il faut tout remplacer aussi vite. Il juge cette mécanique insoutenable pour n’importe quel acteur. Même les plus riches.

La pression énergétique : une autre raison concret

Les centres de calcul déployés pour l’IA consomment des quantités d’électricité gigantesques. Certains analystes prévoient une demande proche de celle de grands pays industrialisés.

Krishna met en garde contre cette dépendance extrême. Il souligne que l’énergie représente une contrainte physique incontournable. Cette dernière finit par limiter la croissance, même avec des budgets illimités.

Il ajoute que les modèles montrent déjà des signes de stagnation intellectuelle. Ils demandent toujours plus de puissance, mais leur progression ralentit. Selon lui, cette asymétrie énergétique crée un mur impossible à franchir.

Le dirigeant affirme que la stratégie actuelle ne peut plus fonctionner. Il estime que l’avenir repose sur des architectures plus sobres. Il considère que cette approche remplacera la logique d’accumulation de matériel qui domine aujourd’hui. Krishna pense que ce changement deviendra nécessaire pour éviter l’effondrement du système.

