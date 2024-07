Et si les sexbots étaient capables de percevoir nos émotions ?

Cet été, une nouvelle génération de sexbots améliorés par l'intelligence artificielle (IA) va être mise en vente. Une entreprise chinoise, Starpery, se prépare à introduire ces modèles révolutionnaires sur le marché.

La société, basée à Shenzhen, est l'un des plus grands fabricants de poupées sexuelles en Chine. Elle travaille actuellement sur l'entraînement de son propre modèle de langage pour rendre ses sexbots encore plus réalistes.

Des interactions plus réalistes

Starpery n'est pas le premier à introduire des sexbots améliorés par l'IA en Chine. Cependant, le PDG de Starpery, Evan Lee, affirme que les nouveaux modèles qui arriveront en août seront une véritable révolution.

« Les nouvelles générations de poupées, alimentées par des modèles d'IA et équipées de capteurs, peuvent réagir par des mouvements et des discours, » a déclaré Lee. Cela améliore considérablement l'expérience utilisateur en se concentrant sur la connexion émotionnelle plutôt que sur de simples capacités conversationnelles.

À l'instar de tous les développements en IA, le principal défi reste de rendre les interactions des sexbots aussi réalistes que possible. « Les défis technologiques demeurent, particulièrement dans l'atteinte d'une interaction humaine réaliste, » a expliqué Lee. « Alors que le dialogue simple est facile, créer des réponses interactives implique un développement complexe par des entreprises spécialisées en logiciels. »

Expansion sur le marché domestique

Traditionnellement, Starpery s'est concentré sur la vente de ses poupées à l'extérieur de la Chine. Cependant, l'entreprise cherche maintenant à s'étendre sur le marché domestique. Cette année a vu une forte concurrence dans le domaine des sexbots améliorés par l'IA. De ce fait, Starpery, en tant que l'un des plus grands acteurs de l'industrie, entend capitaliser sur cette tendance.

Mystère sur les contenus de formation

Starpery n'a pas précisé sur quoi exactement est basé l'entraînement de son LLM de sexbots. Cependant, en observant les usages ludiques d'autres chatbots, une idée se dessine sur les types de choses que ces poupées pourraient dire une fois la formation terminée. Les possibilités semblent infinies et promettent de redéfinir les standards de l'interaction homme-machine dans ce domaine particulier.

En somme, le lancement de ces nouveaux sexbots parlant cet été marque une étape importante pour l'industrie. Avec des interactions plus réalistes et une concentration sur l'expansion domestique, Starpery se positionne pour dominer ce marché en pleine croissance. Les attentes sont élevées, et les utilisateurs attendent avec impatience de découvrir ce que cette nouvelle technologie leur réserve. L'avenir des sexbots semble prometteur, et cet été pourrait bien être le début d'une nouvelle ère.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.