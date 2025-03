Smartphones, PC… une génération de gadgets ratés à cause de la mode de l’IA ?

L’essor de l’IA promettait une intelligence fluide pour nos gadgets. Cependant, cette technologie tarde, freine l’élan et laisse une génération de gadgets s’effacer dans l’ombre du temps.

On nous avait promis des avancées extraordinaires avec l’intelligence artificielle multimodale. Des modèles utilisant un langage naturel fluide devaient révolutionner la technologie. L’arrivée de l’IA semblait annoncer une ère brillante pour les gadgets high-tech. Pourtant, nous attendons encore ces transformations spectaculaires.

Les smartphones entrent dans Supercycle

Il y a peu, les analystes voyaient Apple Intelligence provoquer un engouement massif. Ce système devait pousser les consommateurs à remplacer leurs smartphones rapidement. Certains experts affirment que l’IA stimulera les ventes d’iPhone considérablement. Cependant, cet optimisme ne convainc pas tout le monde actuellement.

Apple enchaîne avec l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Ces gadgets pourraient marquer l’histoire étant donné que les modèles intègrent pleinement l’IA. Ils promettent des fonctionnalités génératives inédites dans le style d’Apple. Des analystes estiment que ces téléphones lanceront un cycle exceptionnel de renouvellement et suivent la même tendance.

Des gadgets équipés d’IA de plus en plus audacieux

De leur côté, Amazon, Google et consorts décrivaient des écosystèmes connectés et intuitifs. Leurs gadgets devaient offrir une expérience informatique personnelle et fluide grâce à l’IA. Amazon lance Alexa+ pour renforcer cette vision ambitieuse. En parallèle, les startups submergent le marché avec des appareils intégrant ChatGPT en permanence. Un exemple marquant concerne l‘AI Pin conçu par la startup Humane. Cet appareil vise à supplanter les smartphones grâce à l’IA. Malgré cela, ce fut un échec retentissant et Humane fut racheté par HP.

Tout reposait sur une idée séduisante et largement diffusée. Siri, Alexa, Gemini, ChatGPT et autres bots atteignent une sophistication impressionnante. Deux ans après ChatGPT, les fabricants de gadgets tech priorisent l’IA générative. Ils veulent rendre leurs smartphones irrésistibles avec cette innovation.

Ces assistants devaient éliminer les claviers et les écrans tactiles progressivement. Une simple commande vocale suffisait pour répondre à nos besoins. Les géants technologiques investissent massivement dans ces outils depuis dix ans. Aujourd’hui, la nouvelle génération d’IA attire des financements colossaux.

L’IA promet et déçoit

La réalité déçoit face à ces attentes élevées. Les chatbots actuels amusent et remplacent parfois une recherche Google. Cependant, ils restent loin des assistants révolutionnaires promis par les entreprises. L’IA générative équipe les gadgets haut de gamme uniquement. Ses apports incluent la traduction instantanée et la retouche photo améliorée. Ces fonctions brillent sans bouleverser notre quotidien de manière significative. La révolution des gadgets reste une promesse non réalisée.

L’industrie semble fascinée par ces modèles de langage tape-à-l’œil. En poursuivant l’IA, les grandes firmes négligent la création de gadgets robustes. Les appareils actuels peinent à justifier leur existence sans IA exceptionnelle. Les promesses non tenues freinent l’élan technologique attendu. La mode de l’IA distrait les concepteurs de l’essentiel.

