Surprise ! Google supprime toutes ses versions locales

Google fait le ménage dans ses URLs ! Les versions locales disparaissent pour laisser place à un seul et unique domaine, le google.com. Alors, pourquoi ce changement ? Qu’est-ce que ça implique pour nous, simples utilisateurs ?

Google a décidé de dire adieu à toutes ses versions locales, comme google.fr, google.de ou google.co.uk. À la place, c’est désormais google.com pour tout le monde, peu importe le pays ou la langue. Et c’est bien une stratégie assumée, annoncée officiellement par Google ce 15 avril 2025.

Je vous rappelle que Google utilisait toujours les domaines locaux appelés ccTLD pour adapter les résultats de recherche à chaque pays. Mais voilà que quelques années, la technologie a bien évolué. En fait, en 2017 déjà, Google géolocalise les utilisateurs pour leur proposer du contenu localisé, peu importe le domaine utilisé.

Donc selon eux « les ccTLD ne sont plus nécessaires ». Alors, ils les suppriment. Depuis le 15 avril 2025, Google redirige progressivement tous les ccTLD vers google.com. Si vous tapez encore google.ca ou google.ng, vous finirez de toute façon sur la version globale. Et non, ça ne change rien à ce que vous voyez dans les résultats de recherche, ni aux obligations légales de Google dans chaque pays.

👀 Google just announced the ultimate ccTLD to gTLD consolidation and they're going to redirect all their Google ccTLDs to google(.)com over the next months. They've clarified this won't affect how search works though! Announcement: https://t.co/4VYBpTByCE pic.twitter.com/p79wR8T7bU