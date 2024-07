Text-to-Video : Où en est l’IA en 2024 ? Découvrez-le en images !

Avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, les outils d'IA générateurs de vidéos à partir de texte ont-ils fait des progrès en un an ? La réponse en images dans cette vidéo. Démonstration à l'appui, découvrez si cette technologie a amélioré son niveau de performance.

Vous souvenez-vous des vidéos hilarantes de Will Smith mangeant des spaghettis créées par l'IA l'année dernière ? Ces vidéos ont fait le buzz sur Internet, principalement à cause de leurs rendus visuels… disons, peu flatteurs. Pour être honnête, les vidéos étaient catastrophiques.

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Près d'une année s'est écoulée et on a eu envie de faire le point sur l'évolution de cette technologie. Les développeurs ont-ils réussi à améliorer les outils d'IA de text-to-video ? Ces générateurs sont-ils enfin capables de produire des vidéos réalistes et sans déformations ?

