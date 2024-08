Une eSIM France vous permet d'utiliser Internet plus aisément et de contacter vos proches à tout moment. Découvrez notre sélection des 5 meilleurs fournisseurs eSIM afin que vous puissiez choisir celui qui correspond à vos besoins.

Depuis son invention, l'eSIM gagne du terrain et conquiert plus de monde. Les derniers appareils connectés, smartphones, montres et voitures connectées, embarquent la technologie. Les fabricants recommandent indirectement son utilisation en proposant davantage de modèles fonctionnant uniquement avec l'eSIM. Cela étant, les premiers pas peuvent s'avérer tumultueux : recherche du meilleur forfait eSIM, activation de la carte, etc. Raison pour laquelle on a établi ce top 5 pour que vous puissiez choisir le meilleur forfait eSIM voyage, mais aussi pour une utilisation quotidienne plus aisée.

Saily : meilleur dans l'ensemble On aime Pas de frais caché supplémentaire

Fiabilité On aime moins Pas de forfaits pour le long terme

Des forfaits d'appels directs et de SMS seraient les bienvenus Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Actuellement disponible dans plus de 150 pays, Saily est notre coup de cœur dans ce top 5. Développée par les mêmes personnes qui ont mis en place NordVPN, la marque a su se démarquer de ses concurrentes par sa fiabilité. Adopter l'un de ses forfaits eSIM disponibles en France vous évite le paiement de tout frais caché supplémentaire. En dehors de sa transparence, Saily propose aussi un tarif abordable pour ses forfaits data. Récemment, la marque a actualisé ses plans et propose désormais des forfaits régionaux dont le forfait pour l'Europe est aussi valable pour la France. Cerise sur le gâteau, vous pouvez obtenir de l'aide à partir de son guide de dépannage en cas de blocage. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en France : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des plans diversifiés pour vos appareils connectés On aime Compatibilité multiple

Assistance clientèle multilingue On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Compatible uniquement avec iOS et Windows 10 et versions ultérieurs Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM compatible avec plusieurs types d'appareils Voir l'offre Lorsqu'on explore un nouvel endroit, il est important de rester connecté. Avec Ubigi, vous avez le choix entre de nombreux objets connectés autre que le smartphone. Par exemple, la marque propose des forfaits eSIM pour quelques marques de voitures intelligentes comme Jeep ou Alfa Romeo en France. En fonction de vos besoins, vous pouvez adopter un forfait ponctuel, mensuel ou annuel. Si vous vous déplacez dans plusieurs pays ou dans une région quelconque, il est aussi possible d'acheter un forfait régional ou mondial. Toutefois, cela a un prix. Ainsi, les tarifs d'Ubigi ne sont pas à la portée de tous. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à illimité

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en France : 1, 7, 15, 30 jours, 12 mois et illimité

Tarifs : à partir de 5 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : des forfaits eSIM de données et d'appels pour la France On aime Partage de data

Des forfaits régionaux et mondiaux incluant appels et SMS On aime moins ChatRobot en anglais

Forfaits d'appels/SMS uniquement dans les plans Discover + Airalo Le meilleur fournisseur eSIM pour les forfaits d'appels/SMS Voir l'offre On continue notre sélection des 5 meilleurs fournisseurs disponibles en France avec Airalo. Outre ses forfaits standards, la marque a aussi proposé un tarif spécial pour les jeux de Paris. En dehors de cette offre exceptionnelle, Airalo propose des forfaits eSIM de data et des forfaits d'appels/SMS en France. Avec un prix de départ de 4,5 dollars, on peut dire que le fournisseur affiche un tarif compétitif. De plus, vous pouvez choisir des forfaits pour le long terme dont la durée maximale peut atteindre 365 jours. Il reste quand même un petit point à améliorer au niveau de son assistance à la clientèle. Un ChatRobot uniquement en anglais réduit son accessibilité. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20 Go et d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en France : 7, 15, 30, 60, 90, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : un accès facile à l'eSIM en France On aime Facilité d'accès

Des forfaits data à prix abordables On aime moins Qualité du réseau à améliorer

Pas de forfaits d'appels/SMS pour la France eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour débuter Voir l'offre Connue pour sa facilité d'accès, eSIMX a gagné la quatrième place dans notre sélection. La marque se distingue de ses concurrentes par ses offres destinées pour le court terme. Effectivement, vous ne pouvez pas souscrire à un plan qui dure plus de 30 jours. En outre, les forfaits d'appels et de SMS ne sont pas disponibles en France. Mais ce qui est très intéressant chez eSIMX, c'est que vous n'avez pas à confirmer votre identité et on aime ça. Par contre, vous pouvez être confronté à quelques problèmes au niveau de la qualité du réseau. Autrement dit, vous pouvez profiter d'un streaming vidéo sans tracas à Nice et ne rien capter à Lyon avec le même fournisseur. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en France : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits eSIM personnalisables en illimité On aime Des forfaits de données illimitées

Un tarif personnalisable On aime moins La 5G n'est pas prise en charge

Pas de partage de connexion Holafly Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des données illimitées Voir l'offre On n'a pas oublié les mordus des réseaux sociaux dans notre top 5. Aussi, on a inclus Holafly dans notre liste des meilleurs fournisseurs eSIM pour la France. A seulement 6 euros, vous pouvez obtenir un plan de données illimitées pour une journée. Le forfait est personnalisable à souhait. Croyez-nous, votre seule limite est la batterie de votre appareil. Cependant, si nous avons placé Holafly en dernière position, c'est qu'il y a une raison valable. L'opérateur ne prend pas en charge la 5G, alors que la plupart des smartphones compatibles eSM embarquent la connectivité de dernière génération. Par conséquent, la connexion pourrait ne pas être aussi fluide qu'avec un forfait Saily ou Ubigi. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles en France : personnalisables

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM pour la France

L'eSIM est-elle disponible chez tous les téléphones en vente en France ?

L'eSIM est surtout prise en charge par les derniers modèles de smartphones mis sur le marché. Comme elle a fait ses premiers pas en 2017, ce sont donc les modèles sortis depuis cette année qui ont plus de chance de l'intégrer. Apple, Samsung, Google et d'autres marques de renommée internationale comme Huawei et Xiaomi ont déjà de nombreux appareils compatibles qui circulent sur le marché.

Puisque la technologie est encore en phase de vulgarisation, les marques ont d'abord préféré ne pas retirer la carte SIM physique du marché. Ce qui signifie que la plupart des smartphones compatibles eSIM disposent d'un emplacement dédié à une nano SIM. On les appelle des combinés car ils fonctionnent aussi bien avec la carte SIM classique qu'avec l'eSIM en France comme ailleurs.

Si vous avez récemment acheté un nouveau smartphone, il est fort probable que l'eSIM soit présente. Néanmoins, il est plus prudent de vérifier sa compatibilité. La vérification peut s'effectuer en plusieurs manières. La première consiste à consulter le site officiel du fabricant qui, habituellement, propose une liste des appareils compatibles eSIM en France. Certains sites proposent l'option dédiée à la vérification de l'appareil.

La seconde façon de savoir si votre téléphone est compatible est d'aller directement sur le site du fournisseur eSIM. Si le modèle prend en charge l'eSIM, il doit y figurer. Mais vous pouvez également aller dans les paramètres et voir s'il y a une option dédiée à la configuration de l'eSIM. Enfin, certains utilisateurs préfèrent opter pour la manière la plus facile, qui est de composer le *#06#. Cela permet de vérifier s'il y a un numéro d'identification EID, et donc compatibilité avec l'eSIM.

Une eSIM peut-elle supporter plusieurs forfaits en même temps ?

Oui ! Selon le fournisseur, une carte eSIM peut supporter deux ou même plusieurs forfaits eSIM à la fois. C'est l'un des avantages de son utilisation. Si vous utilisez deux forfaits sur une seule carte eSIM, vous devez paramétrer l'utilisation de chacune d'elles. Le premier forfait, Saily par exemple, sera dédié à Internet et le second, Airalo par exemple, pour les appels téléphoniques.

Vous pouvez toutefois utiliser les deux forfaits pour la connexion, ce qui est plus rentable étant donné que les forfaits incluent un forfait de data. Dans les deux cas, il suffit de paramétrer votre appareil de manière à répondre à vos besoins.

Puis-je utiliser une carte SIM classique parallèlement à l'eSIM en France ?

Bien sûr, vous pouvez toujours insérer une nano SIM dans l'emplacement adéquat, à condition que votre appareil en dispose. D'ailleurs, si vous utilisez une eSIM dans l'hexagone, vous pouvez souscrire à un forfait classique pour les appels et les SMS. Les tarifs locaux sont moins chers. Un tel choix vous permet en outre de souscrire uniquement à un seul forfait eSIM qui va être utilisé pour l'utilisation d'Internet.

Par contre, si vous avez acheté un téléphone qui fonctionne exclusivement avec l'eSIM, vous n'avez plus droit à la traditionnelle carte SIM physique, même en France. Dans ce cas, vous devez vous contenter de la nouvelle technologie pour interagir avec vos proches et utiliser Internet.

