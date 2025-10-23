Tutoriel ChatGPT Atlas : crée ton premier assistant autonome (sans coder)

Et si votre navigateur savait planifier vos voyages, remplir vos formulaires ou comparer vos vols pendant que vous sirotez votre café ? Avec ChatGPT Atlas, ce n’est plus une utopie. Ce nouveau navigateur signé OpenAI transforme le web en un terrain de jeu pour assistants intelligents. Aujourd’hui, on vous montre comment créer votre premier agent autonome, capable d’organiser un week-end complet à votre place… sans écrire une seule ligne de code.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Jusqu’ici, les navigateurs se contentaient d’obéir : on clique, ils affichent. Atlas, lui, agit. Il comprend des objectifs en langage naturel et les traduit en actions concrètes : lire une page, réserver un vol, comparer des hôtels ou remplir des formulaires. C’est la grande bascule du web : on ne navigue plus sur Internet, on dialogue avec lui.

Le cœur du système s’appelle le Mode Agent. Caché dans la barre latérale, il permet à ChatGPT de sortir du simple texte pour interagir directement avec le web. Vous lui donnez une mission, il la découpe en étapes, vous montre ce qu’il fait, et peut même apprendre vos préférences au fil du temps. Autrement dit, votre navigateur devient un stagiaire intelligent, efficace et… gratuit.

Activer le Mode Agent dans ChatGPT Atlas

Agent mode in Atlas completes tasks faster as you browse the web.



Available in preview for Plus, Pro, and Business users. pic.twitter.com/JvSKolLXib — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025

Première étape : apprivoiser la bête. Après avoir installé Atlas, cliquez sur l’icône « Agent » dans la barre latérale. L’interface se divise : à gauche, le web ; à droite, votre assistant.

Activez le Mode Agent, donnez-lui un nom, et choisissez son ton : neutre, amical ou expert. Vous pouvez aussi régler son autonomie : « propose les actions avant de les exécuter » est un bon compromis pour commencer.

L’agent garde une mémoire contextuelle : il retient vos habitudes, vos sites préférés, votre façon de formuler les choses. Et plus vous interagissez, plus il devient précis.

Planifier un week-end à Lisbonne ? Fastoche avec Atlas !

Prenons un exemple. Vous rêvez d’un week-end à Lisbonne, mais vous n’avez ni le temps ni l’énergie de fouiller entre Google Flights, Airbnb et TripAdvisor ?

Tapez simplement dans Atlas : « Crée un agent qui planifie un week-end à Lisbonne pour deux personnes : vols, logement, activités et budget global ».

L’agent commence son enquête. Il ouvre une page de comparateur de vols, détecte les dates les plus avantageuses, vous demande s’il faut inclure les bagages, puis passe à l’hébergement.

En quelques minutes, vous obtenez une proposition complète : trajets, prix moyens, suggestions de quartier, météo prévue et trois idées d’activités locales.

Si vous répondez « ajoute une option avec piscine et vue sur le Tage », il relance la recherche, ajuste les filtres et met à jour son résumé. Vous pouvez même lui dire de sauvegarder cette version pour consultation ultérieure.

Et si vous activez les automatisations, l’agent peut surveiller les prix et vous prévenir quand un vol baisse.

On ne parle pas ici d’un simple chatbot, mais d’un navigateur capable de raisonner à travers plusieurs sites, comprendre vos préférences et composer un mini-dossier personnalisé.

@ChatGpt Atlas agent mode is soooo good!

It's just their first version. pic.twitter.com/MtDtMSxBEQ — Sorower H. (@sorower01) October 21, 2025

Ajuster, personnaliser, affiner

Une fois le voyage planifié, vous pouvez enrichir votre agent. Donnez-lui un rôle : « Tu es mon assistant de voyage, tu privilégies les vols directs et les hébergements bien notés par les familles ». Il retiendra ces consignes pour vos prochaines requêtes.

Atlas permet aussi de connecter certains services : Google Calendar pour ajouter automatiquement les dates, ou Notion pour enregistrer le plan complet.

Le tout reste sous votre contrôle : l’agent vous demande toujours validation avant de cliquer, réserver ou envoyer une donnée sensible.

C’est la philosophie d’OpenAI avec Atlas : autonomie, oui… opacité, non. L’utilisateur garde la main sur chaque étape.

Avec ChatGPT Atlas, le web devient proactif

If you're not using Agent mode in Atlas as your free UX researcher, ngmi. pic.twitter.com/X3jFaxGziD — Victor (@vicngmi) October 21, 2025

Aujourd’hui, votre agent prépare un week-end. Demain, il pourra gérer vos réservations régulières, anticiper vos déplacements ou combiner plusieurs agents : l’un compare les vols, l’autre calcule les trajets, un troisième compile le tout dans un tableau.

À terme, ChatGPT Atlas pourrait devenir un orchestrateur de vie numérique, un outil de planification universel qui comprend non pas ce que vous cherchez, mais pourquoi vous le cherchez.

Et les usages explosent déjà. Certains transforment leur agent en coach d’achats, qui compare automatiquement les prix d’un produit et envoie une alerte dès qu’il baisse.

D’autres préfèrent un assistant d’organisation personnelle, capable de générer chaque matin une to-do list intelligente à partir de leurs mails ou de leur agenda. Les plus pragmatiques en font un traqueur d’abonnements, chargé de repérer les services inutiles et de calculer les économies possibles.

Les plus rêveurs, enfin, s’amusent à lui confier la gestion d’une liste de films et séries, mise à jour dès qu’une nouveauté sort sur Netflix ou Prime Video.

En créant un simple assistant de voyage, on mesure à quel point le web s’apprête à changer : plus interactif, plus contextuel, presque conversationnel. On entre dans une ère où cliquer devient secondaire, et penser, la nouvelle interface.

Et vous, pour quel cas d’usage allez-vous créer un agent ChatGPT Atlas ? Partagez vos idées les plus originales en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.