Ugreen dévoile une IA pour surveiller et sécuriser votre maison

Avec SynCare, Ugreen injecte de l’IA directement au cœur de ses caméras pour surveiller votre maison avec plus de finesse, moins de bruit inutile et sans dépendre du cloud. Une nouvelle vision de la protection connectée, plus autonome et résolument moderne.

Longtemps cantonnée aux accessoires tech, Ugreen élargit désormais son terrain de jeu. La marque dévoile SynCare, une gamme complète de dispositifs de vidéosurveillance. Caméras intelligentes, sonnette connectée et écran central travaillent ensemble pour analyser, comprendre et réagir aux situations du quotidien. Ici, l’IA trie, contextualise et alerte, tout en privilégiant le stockage local et le contrôle des données.

SynCare : un écosystème complet pour vous protéger

Dévoilée lors du CES 2026, la gamme Ugreen SynCare marque l’entrée officielle du constructeur sur le marché de la sécurité connectée. On ne parle pas de caméras qui déclenchent une alerte au moindre mouvement. L’IA s’intègre directement dans les appareils, au plus près de l’image.

SynCare est un véritable écosystème. La gamme comprend deux caméras d’intérieur (ID500 Plus en 2K et ID500 Pro en 4K motorisée), une caméra extérieure OD600 Pro à triple objectif avec PTZ, et une sonnette vidéo DB600 Pro à double caméra pour surveiller visiteurs et livraisons.

Les caméras et la sonnette analysent ce qu’elles voient en local : personnes, animaux, véhicules, colis ou événements inhabituels. Ainsi, les alertes sont rédigées en langage clair. Elles expliquent ce qui se passe réellement, au lieu d’un simple mouvement détecté. L’IA peut même adapter l’intensité des alertes selon le risque. Par exemple lorsqu’un inconnu s’approche d’une zone sensible.

Ugreen mise aussi sur la reconnaissance croisée. Une caméra peut donc déclencher une action sur une autre, activer un voyant ou une alarme sonore, et renforcer la surveillance de façon progressive. L’écran intelligent SynCare D500 joue également le rôle de tableau de bord optionnel, centralisant les flux vidéo sans être indispensable.

En intérieur comme en extérieur, l’accent est mis sur la vision nocturne couleur UltraColor, l’enregistrement continu et la surveillance multizone. La caméra extérieure, compatible PoE et Wi-Fi, adapte sa réponse à mesure qu’un sujet s’approche, jusqu’à déclencher des signaux lumineux ou sonores.

Par ailleurs, le stockage local est sans abonnement obligatoire. Cela se fait via carte SD, avec une compatibilité actuelle et future avec les NAS Ugreen. Dès le second semestre 2026, SynCare pourra s’intégrer plus profondément à l’écosystème NASync pour une gestion centralisée et multicaméra.

