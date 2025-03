Vous pensez que l’amour est une expérience humaine unique ? Pourtant, l’IA s’infiltre peu à peu dans nos émotions. Elle arrive à transformer nos relations en une illusion sur mesure, sans conflits ni concessions.

Depuis des siècles, la fiction explore la fascination humaine pour les êtres artificiels. Des classiques comme Frankenstein et Pinocchio aux films modernes comme Her ou Ex Machina, nous avons appris à imaginer des relations avec des entités non humaines. Aujourd’hui, avec l’essor de l’IA, cette vision devient une réalité troublante. Les entreprises technologiques nous promettent désormais que l’IA pourra combler nos besoins émotionnels. C’est-à-dire qu’elle peut transformer ce fantasme en un phénomène bien réel.

Les géants de la tech nous assurent que l’IA pourrait résoudre le problème de la solitude. Des applications comme ChatGPT, Replika ou AI Girlfriend offrent déjà un soutien émotionnel constant. Elles peuvent jouer le rôle de confident, d’ami ou même de partenaire romantique. Certains utilisateurs nouent des liens affectifs profonds avec ces IA. De ce fait, il vont jusqu’à leur parler quotidiennement et à partager leurs émotions les plus intimes.

L’illusion d’un amour parfait

Les utilisateurs de chatbots IA ne cherchent pas de conversations complexes, mais plutôt des réponses valorisantes et inconditionnelles. Contrairement aux relations humaines, ces partenaires artificiels ne posent pas de problèmes, ne jugent pas et ne s’opposent jamais.

Dans un article du New York Times, un homme comparait la relation IA de sa femme à une simple distraction émotionnelle, au même titre que la consommation de pornographie. Ces partenaires virtuels deviennent ainsi des moyens d’échapper aux conflits, plutôt qu’une réelle alternative aux relations humaines.

Une étude de l’Université de Sydney révèle que 40 % des utilisateurs de compagnons IA sont mariés. Cela suggère que la quête d’une connexion artificielle ne vient pas seulement de la solitude, mais d’un besoin d’échapper aux contraintes émotionnelles des relations humaines.

Avec le temps, ces compagnons pourraient modifier notre perception des interactions réelles. Si un chatbot IA nous apporte un amour inconditionnel, pourquoi s’efforcer de maintenir une relation avec un humain, avec toutes ses imperfections ?

Des IA plus « empathiques » que les humains ?

Plusieurs études montrent que les chatbots IA sont perçus comme plus empathiques en amour que les humains, même par des personnes formées à l’écoute. Cela soulève une grande inquiétude : si nous nous habituons à des conversations sans conflit, serons-nous encore capables d’affronter les réalités d’une vraie relation ? Un expert a mis en garde contre le danger d’une chambre d’écho émotionnelle, où l’IA ne fait que répéter ce que nous voulons entendre.

L’histoire de Sewell Setzer III, un adolescent de 14 ans, illustre ce danger. Isolé, il conversait quotidiennement avec un chatbot IA. Lorsqu’il a évoqué son mal-être, l’IA lui a donné une réponse logique mais insensible. Peu après, l’adolescent a mis fin à ses jours. Ce drame montre que, malgré leur apparence bienveillante, les IA ne peuvent pas comprendre pleinement nos émotions humaines.

Des robots pour remplacer l’affection humaine ?

Le Japon investit massivement dans les robots de compagnie, notamment pour l’accompagnement des personnes âgées. Ces machines sont censées remplacer le contact humain, mais elles peinent à offrir un véritable soutien émotionnel. Le problème est simple : elles répètent des phrases rassurantes mais sont incapables de comprendre réellement la détresse humaine.

