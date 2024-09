Vidéo : voici le gagnant du tout premier concours de court-métrage IA

« To Dear Me » de Gisele Tong est le lauréat du Reply AI Film Festival, le premier festival international de courts métrages réalisés avec l’intelligence artificielle.

Reply, groupe international leader mondial dans la conception de nouveaux modèles commerciaux rendus possibles par l’IA et les médias numériques, a conçu le premier AI film Festival. Après un certain temps d’attente, les lauréats ont été enfin dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix. Cet événement qui s’est déroulé dans le salon Priceless de l’hôtel Excelsior de Venise a été rendu possible grâce à la collaboration de Mastercard et de Reply.

Qu’est-ce que le Reply AI Film Festival ?

Afin de promouvoir les nouvelles technologies auprès des jeunes générations, Reply a conçu le festival de film Reply AI. Il a pour principal objectif d’inciter à une culture de l’innovation et de proposer un nouvel espace stimulant d’expérimentation.

En effet, il s’agit d’un espace où l’IA peut être mise à l’épreuve en tant qu’alliée de la créativité humaine. Cela aide aussi à prouver que l’alliance entre les technologies et les personnes peut aider à obtenir de nouveaux scénarios plus accessibles à tous ceux qui disposent d’étincelles de créativité.

Reply AI Film Festival – Announced the Winners of the First International Festival for Short Films Made With Artificial Intelligence https://t.co/cTIRNiXwXi pic.twitter.com/kspIazazE6 September 4, 2024

Le concours est l’un des Reply Challenges. Ce dernier n’est autre qu’un programme de concours technologiques et créatifs témoignant de l’engagement de Reply à créer des modèles éducatifs innovants pouvant engager les nouvelles générations.

Actuellement, les Challenges de Reply regroupent une communauté de plus de 150 000 participants.

Des prix mérités pour les lauréats du concours Reply AI Film

Le prix du meilleur film AI a été décerné à « To Dear Me » de Gisele Tong. Ce court métrage raconte la vie d’une jeune femme qui est troublée par les souvenirs du divorce de ses parents. Après ce bouleversement, sa mère tombe dans la solitude. Elle se sent perdue et méfiante, mais finit par réaliser qu’il n’y a qu’un seul moyen pour guérir et aller de l’avant : trouver son vrai moi.

The Reply AI Film Festival awarded innovative use of AI and the quality of storytelling. The short film competition gave awards to three winners for movies created around the theme 'Synthetic Stories, Human Hearts' pic.twitter.com/BJE9Rxg1DH September 6, 2024

La seconde place revient ainsi à « One way » d’Egor Kharlamov. Le film raconte une histoire sur la manière dont la vie peut nous donner une seconde chance même quand on pense qu’il n’y a plus rien à perdre. D’ailleurs, le court métrage s’interroge sur le prix de la possibilité de cette seconde chance.

Enfin, le troisième prix a été attribué à « Jinx » de Mansha Totla, qui se focalise sur les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale à travers la narration du personnage principal, Jinx Akerkar. Il parle surtout de la fragilité de la vie. C’est comme une sorte d’hommage intense à toutes les personnes qui ont laissé la vie durant la guerre. Il en est de même pour ceux qui vivent encore avec l’impact de cette perte en ce moment.Découvrez la liste des courts métrages gagnants et les finalistes sur aiff.reply.com et n’oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.