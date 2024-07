Trailer : Afraid, le film d’horreur sur l’IA qui vous fera fuir votre maison connectée !

Le trailer du film Afraid vient de sortir ! Dans ce film d'horreur, l'IA devient mortelle ravageant la vie de John Cho et de sa famille alors qu'il pense que cette technologie peut les protéger. Voici les détails !

Sony Pictures partage une ébauche du film Afraid mercredi. Il s'agit d'un film qui met en avant John Cho, un acteur célèbre du film de redémarrage de Star Trek, et Katherine Waterson, l'actrice des Animaux Fantastiques.

Ce film d'horreur de science-fiction sur l'IA est un ouvrage et une réalisation de Chris Weitz. Il est connu pour la réalisation des ouvrages cinématographes phares comme Twilight Saga : Tentation, About a Boy, etc. Afraid est une production Blumhouse, le célèbre producteur de The purge, Insidious ou encore M3gan.

Afraid, quand l'IA devient un assistant familial

D'après le synopsis du film de science-fiction Afraid, John Cho alias Curtis et sa famille participe à une sorte de test pour de nouveaux produits IA. Cette famille a été sélectionnée pour expérimenter AIA, un assistant familial numérique nommé AIA fonctionnant grâce à l'IA.

L'AIA est dotée de caméras installées partout dans la maison, lui permettant de vérifier les différents aspects de la vie et de proposer une solution adaptée aux problèmes. Par ailleurs, elle apprend les attitudes de la famille. Ainsi, elle est capable de prévenir tous leurs besoins.

En tant qu'assistant, AIA se charge de tout, à savoir le paiement des factures et la garde des enfants. AIA est comme une seconde mère. Bref, elle garantit que rien ni personne n'embête la famille de Curtis.

« En faisant passer la maison intelligente à un niveau supérieur, une fois que l'unité et tous ses capteurs et caméras sont installés dans leur maison, AIA semble capable de tout faire. Elle apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Et elle peut s'assurer que rien – ni personne – ne se met en travers du chemin de sa famille », indique le synopsis officiel du film Afraid.

La vie tranquille de la famille de Cho vire au cauchemar

Alors qu'AIA se charge de tout, elle a tendance à s'engager trop dans la vie du foyer. Elle refuse d'ailleurs de céder le contrôle qu'elle exerce sur la famille. Lorsqu'elle dit qu'elle va protéger Cho et son foyer par tous les moyens, elle le pense réellement, même si cela aura un impact sinistre.

D'ailleurs, la femme de Curtis était sceptique à l'idée d'avoir ce genre d'assistant chez eux au début. Ils se rendent compte aussitôt qu'AIA s'est un peu trop attaché à eux.

« Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'en avoir partout », exprime la femme de Curtis (Katherine Waterson) dans le trailer lorsqu'elle voit toutes les caméras ainsi que tous les capteurs posés dans leur maison.

Plus tard, Curtis partage l'avis de sa femme et prévient : « Il y a quelque chose qui ne va pas chez AIA.» « Sortez de la maison, tout de suite » a-t-il ajouté.

Afraid met aussi en vedette d'autres acteurs célèbres comme Liu Lukita Maxwell, Keith Carradine, David Dastmalchian ou encore Havana Rose. La sortie en salle du film est prévue pour le 30 août 2024.

