En devenant la Collective AI dans le futur, l'intelligence artificielle ressemblera aux Borgs de Star Trek. Des créatures cybernétiques loin d'être bienveillantes.

L'intelligence artificielle évolue tellement vite, qu'il est impossible de savoir à quoi ressemblera la technologie dans le futur. Mais une équipe de recherche américano-britannique pronostique l'avènement de la Collective AI. Des modèles vont travailler ensemble à la manière d'une ruche. Cette organisation rappelle celle des Borgs dans l'univers de Star Trek.

Des experts scientifiques du MIT aux États-Unis, de l'université Yale et de l'université de Loughborough au Royaume-Uni partagent leur vision du futur de l'intelligence artificielle.

Un article de perspective, paru dans Nature Machine Intelligence, vendredi dernier, détaille leur réflexion. Les chercheurs reconnaissent des similitudes frappantes entre la Collective AI et plusieurs concepts de science-fiction. Les Borgs en sont un exemple.

Comprendre le Collectif Borg

Les Borgs apparaissent pour la première fois dans la série Star Trek: La nouvelle génération. Un spin-off diffusé initialement de 1987 à 1994.

Ce sont des créatures cybernétiques à la fois mécaniques et organiques. À noter qu'elles peuvent utiliser une large variété d'espèces vivantes intelligentes comme base organique.

Par ailleurs, cette race particulière se compose de drones représentant son incarnation physique individuelle. Ils sont constamment connectés les uns aux autres grâce à un réseau subspatial.

Les drones possèdent des implants cybernétiques leur permettant de communiquer et de partager instantanément des informations sans la parole.

Les Borgs forment ainsi une entité supra-individuelle appelée le Collectif. Ce dernier fonctionne comme une ruche où la volonté de la communauté domine l'expression de l'identité individuelle.

Ceux qu'il ne faut pas croiser dans Star Trek

Au plus fort de son histoire, le Collectif a constitué le plus grand empire connu de l'univers de Star Trek. Il attaque et assimile les espèces qu'il juge suffisamment évoluées.

Cette stratégie d'expansion permet au Collectif d'enrichir son savoir et ses capacités. De plus, les Borgs possèdent la réputation d'être impitoyables.

« Nous sommes les Borgs. Abaissez vos boucliers et rendez-vous sans condition. Nous intégrerons vos caractéristiques biologiques et technologiques aux nôtres. Votre culture s'adaptera à nos besoins. Toute résistance serait futile »

Les vaisseaux, qui ont le malheur de croiser la route du Collectif, reçoivent toujours ce message d'avertissement.

La comparaison avec les Borgs n'est pas très heureuse pour la Collective AI. Mais ce n'est pas ce que les experts scientifiques ont en tête.

Des avancées significatives dans divers domaines avec la Collective AI

Il peut exister des risques associés à la Collective AI, les experts scientifiques le reconnaissent. Exemple de risque, la propagation rapide de fausses informations.

Cependant, les chercheurs soulignent un aspect crucial de leur vision : chaque modèle conserve ses propres objectifs et son indépendance par rapport au collectif.

D'autre part, contrairement aux Borgs, la Collective AI apportera des avancées positives significatives dans plusieurs domaines. En matière de cybersécurité, par exemple.

Quand une IA identifie une menace, elle transmet instantanément les données au reste du collectif. Cela peut ensuite déclencher une réponse collective pour neutraliser le danger. Rappelons que notre système immunitaire nous protège à peu près de cette manière.

Ainsi, les penseurs de la Collective AI estiment que des intelligences artificielles collaboratives constituent une énorme opportunité pour l'humanité. Le développement de la technologie au cours des prochaines décennies devrait s'orienter dans ce sens.

