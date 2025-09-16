Vinted : elle fait 102 ventes par jour grâce à ChatGPT

Vinted, ChatGPT et une bonne dose d’ingéniosité, voilà la recette qui a permis à une utilisatrice d’écouler 102 articles en un jour. Elle a ainsi pu toucher près de 700 euros.

Ceux qui ont déjà essayé le savent très bien. Vendre sur Vinted, ce n’est jamais gagné d’avance. Entre des milliers d’annonces et une concurrence féroce, il faut réussir à sortir du lot.

Caroline Shops, influenceuse anglaise, a trouvé son arme secrète. En effet, elle a mis ChatGPT au service de son compte Vinted. Ainsi, en une seule journée, elle a écoulé une centaine d’articles pour un total de 695 euros.

Sa technique pour multiplier ses ventes sur Vinted avec ChatGPT

Si Caroline Shops a réussi à faire un carton sur Vinted, c’est en grande partie grâce à ChatGPT. Mais comment ? D’abord, elle utilise l’IA pour rédiger les descriptions d’articles.

Effectivement, chaque jour, des milliers d’articles circulent sur la plateforme. Alors pour se démarquer, il faut soigner la présentation. ChatGPT aide donc Caroline à transformer de simples annonces en vitrines attirantes.

Le chatbot l’aide à créer des descriptifs non seulement engageants, mais aussi clairs et percutants. Une meilleure mise en avant, c’est tout de suite plus d’achats potentiels.

Caroline se sert aussi de ChatGPT pour gagner du temps et rester organisée. De la sélection d’articles à vendre au choix des photos les plus flatteuses, l’IA devient un véritable couteau suisse. Elle l’aide même à déterminer les prix justes.

L’IA seule n’aurait pas fait le job !

Oui, l’IA, c’est un peu le must-have dans tous les domaines. Et la vente ne fait pas exception. Mais attention, il ne suffit pas de taper quelques mots dans ChatGPT pour espérer tout vendre sur Vinted.

Caroline en est la preuve. Le chatbot l’a aidée, certes, mais ce n’était qu’un outil parmi d’autres dans sa stratégie. Parce que déjà, elle ne se limite pas aux vêtements. Elle vend de tout. Ainsi, elle touche une clientèle beaucoup plus large. Ce qui multiplie ses chances de conclure des ventes.

En plus, Caroline insiste pour ne proposer que des produits de qualité, présentés sous différents angles. Elle a même misé sur la fidélisation client. Chaque colis contient un petit mot de remerciement. Un geste simple, mais qui crée un vrai lien et incite les acheteurs à revenir.

Certes, cette histoire montre bien que ChatGPT peut nous aider à gagner de l’argent. Mais encore faut-il savoir s’en servir correctement. Mal utilisée, cette technologie peut aussi causer pas mal de soucis. Alors oui, l’IA aide, mais le reste c’est vous qui faites la différence.

