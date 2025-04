Vos photos en version Ghibli : Grok reprend l’idée de ChatGPT, mais c’est nul

Transformer sa photo en image digne d’un film du Studio Ghibli, c’est devenu le passe-temps préféré des fans d’IA, mais quand Grok, le chatbot d’Elon Musk, tente de s’y coller… c’est la grosse panne. Retour sur un bug qui gâche la magie.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux sont envahis de portraits version Ghibli. Les IA génératives adorent ce genre de défi créatif et c’est ChatGPT qui a ouvert la voie avec son nouveau générateur d’images payant. Grok, de son côté, a donc voulu copier l’idée pour rester dans la course. Mais, l’IA signée xAI n’est visiblement pas prête pour cette tendance. Bugs et erreurs internes à gauche et abonnements imposés à droite, l’expérience Ghibli tourne court. Et ça commence sérieusement à agacer.

Grok ne maîtrise pas la recette du style Ghibli

Sur les réseaux sociaux, les images Ghibli ne cessent de défiler. C’est la vibe parfaite pour transformer n’importe quelle photo banale en œuvre d’art version dessin animé. Et ces derniers temps, forcément, les IA s’y mettent.

Le chatbot lancé par xAI, la boîte d’Elon Musk est censé être le modèle cool et gratuit d’une IA façon ChatGPT. Sauf que voilà ! Depuis que tout le monde veut son portrait version Ghibli, Grok est complètement à la ramasse.

First fix Grok because I get contant errors.



Can't access my chat history and often get "Grok was unable to finish replying" errors despite paying for the premium version! pic.twitter.com/hD5h3jBkw4

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2025

Des tonnes d’utilisateurs se sont donc plaints sur X pour des messages d’erreur, des plantages, et des demandes de redémarrage qui ne servent à rien. D’autres n’arrivent plus à utiliser la fonction, même avec des prompts qui marchaient avant. Qui plus est, Grok leur suggère de s’abonner à X Premium ou Premium+ pour espérer voir une image Ghibli apparaître.

ChatGPT 1 – Grok 0

Ce que je trouve ironique, c’est que cette vague Ghibli vient surtout de ChatGPT, qui a popularisé la génération d’images IA dans ce style enchanteur. Ainsi, Grok a voulu surfer sur le buzz, mais sans avoir les bonnes planches. Heureusement, certains s’en sortent encore en passant par le site web ou l’application dédiée à Grok.

Franchement, si vous voulez tester le style Ghibli sur vos photos, je vous recommande de rester sur ChatGPT ou Midjourney. Grok a peut-être de l’ambition, mais pour l’instant pour créer des images version Totoro, Ponyo ou Chichiro, c’est juste une IA qui fait des bulles dans son bain.

Looks like xAI's @Grok is limiting Ghibli-style AI image generation! Some users now see a usage limit error unless they subscribe to X Premium. Is this the end of free Ghiblified AI art? #AI #Grok #StudioGhibli pic.twitter.com/RoX34HidD1

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 30, 2025

Et vous ? Avez-vous déjà essayé les versions Ghibli sur Grok ? Comment ça s’est passé ? Racontez-nous tout dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.