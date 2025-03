Open-source et cybersécurité : les défis de Wan 2.1 d’Alibaba

Alibaba accélère dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il rend Wan 2.1, son modèle d’IA générative de vidéos et d’images, accessible en open-source. Cette initiative marque une étape clé pour la démocratisation des technologies de création assistée par IA. Elle intensifie également la concurrence sur le marché. Cependant, comme tout outil puissant, son utilisation soulève des préoccupations en matière de sécurité et de protection des données.

Une opportunité pour l’innovation, mais des risques à anticiper

Grâce à son ouverture sur des plateformes comme GitHub, HuggingFace et ModelScope, Wan 2.1 offre aux développeurs et créateurs de contenu de nouvelles possibilités de production visuelle. Toutefois, Adrianus Warmenhoven, expert en cybersécurité chez NordVPN, met en garde contre les menaces potentielles liées à son utilisation. Il souligne notamment que certains sites non affiliés à Alibaba proposent des versions de Wan 2.1. Cela expose ainsi les utilisateurs à des risques de fraudes, de logiciels malveillants et de vols de données.

L’un des points critiques concerne également les données saisies dans le modèle. Tout texte entré dans Wan 2.1 peut être stocké et exploité, ce qui impose une vigilance accrue quant aux informations sensibles ou aux contenus protégés par des droits d’auteur. L’expert rappelle que chaque interaction avec ce type de technologie alimente son apprentissage. Il renforce ainsi l’importance de n’utiliser que des descriptions sécurisées et maîtrisées.

Vers une utilisation responsable et encadrée

La capacité de Wan 2.1 à générer des vidéos réalistes en fait un outil puissant mais potentiellement détournable. La création de deepfakes devient plus accessible. Cela accentue les risques de désinformation et d’usurpation d’identité. Pour contrer ces dérives, il est essentiel que les utilisateurs identifient clairement les contenus produits par l’IA afin d’éviter toute ambiguïté.

Par ailleurs, l’expert en cybersécurité recommande d’accéder uniquement aux versions officielles, de mettre à jour régulièrement son système et de vérifier l’authenticité des plateformes de téléchargement. Avec ces bonnes pratiques, les utilisateurs pourront tirer parti de Wan 2.1 et limiter les risques liés à la cybersécurité et à la protection de la vie privée.

Avec cette avancée technologique, Alibaba ouvre de nouvelles perspectives en matière de création assistée, mais appelle également à une réflexion approfondie sur les enjeux éthiques et sécuritaires liés à l’IA générative.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.