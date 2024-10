Zoom mise sur les avatars IA : innovation productive ou failles potentielles ?

Lors de sa conférence annuelle, Zoom a annoncé une fonctionnalité inédite et innovante pour 2024. L’outil permettra de créer des avatars photoréalistes animés grâce à l’intelligence artificielle.

Les utilisateurs pourront enregistrer un clip vidéo d’eux-mêmes et Zoom générera un double numérique avec un réalisme frappant.

Cette nouvelle option vise à faciliter les échanges entre collègues de manière asynchrone. Smita Hashim, directrice des produits chez Zoom, a expliqué que les avatars permettent de discuter de façon plus rapide et productive. L’avatar pourra lire un script écrit par l’utilisateur, tout en synchronisant les mouvements des lèvres avec un son généré.

Les avantages de cette technologie sont nombreux, notamment pour les professionnels ayant des emplois du temps chargés. Selon Hashim, ces avatars permettent de créer des vidéos plus rapidement, tout en économisant des efforts pour l’enregistrement de clips. L’objectif est de rendre la création de contenu vidéo plus évolutive et plus efficace.

Des risques de deepfake associés à la technologie

Malgré ces avancées, l’outil d’avatar soulève des préoccupations liées à la sécurité. Par conséquent, la technologie de clonage numérique pourrait être utilisée à des fins malveillantes, telles que la création de deepfakes. Ces fausses vidéos ultra réalistes représentent un danger potentiel, en particulier si elles sont utilisées sans consentement.

Face à ces risques, plusieurs entreprises comme Microsoft et Tavus ont mis en place des systèmes de protection. Tavus exige des déclarations de consentement verbales, tandis que Microsoft requiert des autorisations écrites pour chaque avatar. Il sera essentiel que Zoom intègre des mesures similaires pour protéger les utilisateurs et garantir une utilisation éthique de son outil.

La possibilité de créer des avatars numériques représente un tournant majeur pour Zoom et ses utilisateurs. Toutefois, l’équilibre entre innovation et sécurité sera crucial pour éviter les abus. Avec les bonnes protections, cet outil pourrait révolutionner les échanges professionnels tout en limitant les risques de dérives technologiques.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.