Ne succombez pas aux mensonges des vidéos deepfakes !

Les deepfakes inquiètent beaucoup en cette année électorale avec plusieurs pays préparant des élections majeures. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France doivent faire face à une prolifération de la désinformation.

Sept signes pour éviter de se faire berner

Ces vidéos et audios truqués, créés par l'intelligence artificielle, ont le potentiel de tromper les électeurs. Leur capacité à influencer les résultats électoraux est préoccupante. Par conséquent, il est crucial de savoir comment les identifier.

Imperfections visibles autour de la bouche et du menton

Les deepfakes trahissent souvent leur nature dans la zone de la bouche ou du menton. Les rides et les détails faciaux peuvent être absents ou flous et la synchronisation entre la voix et la bouche peut être imparfaite. Une vidéo satirique de Nigel Farage dans Minecraft illustre ce phénomène. Les expressions faciales dans les deepfakes sont souvent moins naturelles. Cela attire souvent l'attention des observateurs.

Un désalignement entre la voix et les mouvements de la bouche est un signe évident pour repérer un deepfake. Le Dr Mhairi Aitken de l'Institut Alan Turing met en avant ce problème récurrent. Les rides et les ombres doivent également être cohérentes pour paraître naturelles. Cette synchronisation imparfaite peut trahir un deepfake. Observer attentivement ces détails peut donc aider à démasquer ces manipulations.

En outre, une résolution faible dans une vidéo peut indiquer un deepfake de mauvaise qualité. Ardi Janjeva, chercheur associé, met en garde contre cette technique couramment utilisée. Les vidéos de mauvaise qualité sont souvent facilement reconnaissables. Les traits du visage, comme la bouche, peuvent apparaître flous ou déformés. La basse résolution est un indice clé à surveiller pour détecter les deepfakes.

Structures de phrases étranges

Des agencements de mots inhabituelles peuvent révéler un deepfake élaboré. Une vidéo de Keir Starmer modifiant son discours de Nouvel An montre des anomalies. Dire « livres » avant le nombre, comme « livres 35 000 par mois », est suspect. Cela peut indiquer l'utilisation d'outils de conversion de texte en parole. Comparer avec des enregistrements réels est une bonne pratique pour vérifier l'authenticité.

Cohérence entre le visage et le corps

Les deepfakes peuvent être repérés par des incohérences entre le visage et le corps des personnages. Une vidéo de Volodymyr Zelenskiy en mars 2022 illustre bien ce point. La tête semble disproportionnée par rapport au corps, et les tons de peau diffèrent entre le cou et le visage. Le professeur Hany Farid de l'université de Californie à Berkeley souligne ces détails révélateurs.

Ruptures dans le montage vidéo

Les changements dans les vêtements ou les accessoires peuvent aussi indiquer un deepfake bien camouflé. Une vidéo de Matthew Miller en mai 2024 montre ce phénomène inquiétant. Sa cravate et sa chemise changent de couleur en cours de vidéo, un signe révélateur. Le bon sens et le scepticisme restent essentiels pour détecter ces anomalies.

Membres superflus, y compris les doigts et mains

Les deepfakes peuvent également générer des membres supplémentaires ou des parties du corps étranges. Une photo de Joe Biden et Kamala Harris montre six doigts sur la main de Kamala. Les générateurs d'images IA se concentrent souvent sur les visages et négligent d'autres détails. Reality Defender note que la vigilance est nécessaire pour repérer ces incohérences physiques.

Films au montage irrégulier

Les « cheapfakes » utilisent des techniques simples et des logiciels de montage vidéo basiques. Une vidéo de Claudia Sheinbaum montre des déclarations délibérément trompeuses. Un arrière-plan avec des symboles satanistes a été ajouté pour choquer les spectateurs. Ces montages artisanaux sont souvent détectables par leur manque de fluidité et de cohérence.

Caractères et chiffres mal formés

Les générateurs d'images IA ont des difficultés à reproduire correctement le texte et les chiffres. Une photo de Trump en avril 2023 montre des chiffres absurdes en arrière-plan. Aitken explique que les générateurs d'images IA ne comprennent pas les symboles qu'ils produisent. Par conséquent, zoomer sur le texte peut aider à identifier un deepfake et ses anomalies.

Restez vigilants !

Les deepfakes deviennent de plus en plus sophistiqués et difficile à repérer avec l'évolution des technologies. Adoptez de bonnes habitudes de consommation d'informations pour rester informé. Utilisez le bon sens et le scepticisme face à des vidéos suspectes. Comparez les vidéos suspectes avec des enregistrements authentiques afin de vérifier leur véracité.

La vigilance est essentielle pour détecter ces manipulations et ne pas tomber dans le piège des deepfakes. Recherchez les signes révélateurs décrits dans cet article pour protéger votre crédulité. Soyez prudents et informés pour éviter de vous laisser tromper par ces fausses vidéos sophistiquées.

