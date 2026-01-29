Aluminium OS : Google dévoile son Android pour PC par erreur ! Découvrez-le vite

Google n’a pas encore officialisé son nouveau système pour PC Aluminium OS. Mais ce dernier révèle enfin ses premiers secrets, mais par accident.

Une simple erreur de manipulation a suffi à révéler l’un des projets les plus ambitieux de la firme de Mountain View. Des captures d’écran ont brièvement fuité en ligne. Aluminium OS cache apparemment le futur système d’exploitation pour PC de Google. Elle va remplacer Chrome OS et enfin permettre à Android de jouer dans la cour des grands face à Windows et macOS.

Une fuite accidentelle qui révèle le successeur de Chrome OS

Tout est parti d’un rapport de bug publié sur l’outil de suivi de Chromium. Pendant un court laps de temps, ce document était accessible publiquement et contenait deux captures vidéo montrant l’interface d’Aluminium OS en fonctionnement. Depuis, l’accès a été restreint, mais le mal était fait.

On y découvre un système tournant sur un Chromebook HP Elite Dragonfly, qui utilise le mode bureau d’Android 16. Visuellement, l’ensemble rappelle Android lorsqu’il s‘affiche sur un grand écran. Mais avec des ajustements pensés pour un usage PC. La barre d’état est plus haute, mieux lisible, et surtout mieux adaptée à un écran large.

Le navigateur Chrome, élément central de l’expérience, reprend lui aussi l’interface de la version Android pour grands écrans. Toutefois, une différence notable saute aux yeux. C’est la présence du bouton Extensions, exactement comme sur Chrome OS. Ce détail montre que Google ne part pas de zéro, mais cherche plutôt à fusionner intelligemment ses deux univers.

🚨 Google just leaked its next OS: Aluminium OS



Android is evolving into a full PC operating system 👀



• Desktop taskbar + resizable windows

• Keyboard & mouse-first UI (built for laptops/desktops, touch optional)

• Native Android app support

• Chrome with full desktop… pic.twitter.com/AWfapbiaDz — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 28, 2026

Dans l’ensemble, Aluminium OS ressemble beaucoup à Chrome OS, mais en plus moderne, plus flexible, et surtout beaucoup plus proche d’Android dans son fonctionnement interne.

Chrome OS est longtemps cantonné aux machines d’entrée de gamme et au monde de l’éducation. Aluminium OS, lui, vise tous les segments. Une offre d’emploi récemment publiée par Google confirme cette stratégie.

La firme y recherche un directeur produit pour piloter Aluminium OS depuis Taïwan, avec une segmentation déjà bien définie. Notamment, AL Entry, AL Mass Premium et AL Premium. Google prépare aussi bien des PC abordables que des machines haut de gamme qui rivaliseront avec les MacBook et les PC Windows premium.

Google veut enfin imposer Android sur PC

Avec Aluminium OS, Google veut créer un système unique qui pourra fonctionner sur des ordinateurs portables, des tablettes, des machines hybrides et même des mini-PC de type Chromebox. L’objectif est donc de concurrencer frontalement Windows et macOS sur l’ensemble du marché PC.

Par ailleurs, Google décrit Aluminium OS comme un système « construit avec l’IA au cœur ». Cela signifie une intégration profonde de Gemini, mais aussi de l’ensemble de son écosystème d’applications et de services. Rick Osterloh, responsable des appareils chez Google, a assumé que l’idée est d’amener toute la puissance de l’IA de Google directement sur le PC.

Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm, avait d’ailleurs résumé la vision dès septembre dernier. Il s’agit tout simplement d’« apporter Android sur PC ». Android reste aujourd’hui le système le plus utilisé au monde, mais il est presque absent du marché desktop.

Alors que va devenir la marque Chrome OS ? Google pourrait conserver Chrome OS pour les machines actuelles, tout en réservant Aluminium OS aux nouveaux appareils. Une autre option serait un changement de nom plus radical, comme « Android Desktop », afin de capitaliser sur la notoriété mondiale d’Android.

Google prépare discrètement l’un de ses plus gros paris depuis des années. Et si la firme profite de la Google I/O, prévue en mai prochain, pour officialiser Aluminium OS, le paysage du PC pourrait bien commencer à changer plus vite que prévu.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.