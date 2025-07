Amazon ferme sa boutique aux agents IA Google : la guerre est déclarée !

Il fut un temps où Amazon et Google s’entendaient très bien. Amazon faisait tourner les pubs sur Google Search. En échange, Google aidait les internautes à trouver facilement les produits Amazon en les affichant dans ses résultats.

Chacun y trouvait son intérêt, et tout le monde était content. Toutefois, cette belle entente appartient au passé. Aujourd’hui, avec l’arrivée des intelligences artificielles dites “génératives” (ou GenAI), les choses ont bien changé.

Les lignes entre moteur de recherche, publicité ciblée et e-commerce se mélangent de plus en plus. Tout s’imbrique, tout se confond. Alors, ce qui était autrefois un partage clair des rôles est devenu un vaste flou.

Car chacun des deux géants veut contrôler toute la chaîne. Faire découvrir les produits, les comparer et permettre de les acheter. Donc depuis, c’est chacun pour soi.

De la complicité à la concurrence

Récemment, si l’on croit The Information, Amazon a pris deux décisions fortes qui montrent bien que la guerre est déclarée. L’entreprise a bloqué l’accès des agents IA – Google‑Extended, GoogleAgent‑Mariner et GoogleAgent‑Shopping – de Google à ses pages produits.

Ces robots n’ont donc plus le droit de venir lire les fiches produits sur Amazon pour les recommander ailleurs. Et ils ne sont pas les seuls. Les agents IA de ChatGPT, Claude et Perplexity ont eux aussi été bloqués plus tôt cette année.

Leurs utilisateurs ne peuvent ainsi plus voir d’info venant d’Amazon via ces chatbots. De son côté, Google n’a pas tardé à réagir. Selon Digiday, il a supprimé les publicités Amazon de sa section Google Shopping.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’Amazon n’est pas le seul à se protéger contre les robots IA. La plateforme Shopify a également ajouté un petit code sur son site pour dire aux bots d’arrêter d’acheter à la place des clients.

Seulement, ce genre de mesure ne suffit pas toujours. En théorie, les fichiers robots.txt servent à dire aux IA ce qu’elles peuvent faire ou non. Mais certaines ne respectent pas ces consignes.

Amazon a alors décidé d’aller plus loin. La société a installé des protections plus solides sur ses serveurs pour détecter et bloquer les robots qui essaient de gratter ses données.

Mais pourquoi tout ce remue-ménage chez Amazon ?

Tout simplement parce que GenAI change notre façon de faire nos achats. Au lieu de taper “sac à dos pas cher” dans Google, on peut désormais demander à une IA de faire tout le boulot.

Genre : trouver, comparer, recommander et acheter. Ce qui est vraiment très pratique. Sauf que cela veut aussi dire qu’on passe de moins en moins souvent par les sites e-commerce classiques.

C’est la raison pour laquelle Amazon essaie de garder ses clients chez lui du début à la fin. Et je ne peux que comprendre. A la place, la boite mise sur Rufus, son propre chatbot, et sur un nouvel outil qui peut acheter pour vous. Ce, même sur d’autres sites, si un produit n’est pas dispo chez Amazon.

Google, quant à lui, développe aussi ses assistants IA capables de chercher sur le web, de comparer les prix et d’acheter. L’objectif ? Que les gens restent dans son univers rempli de publicités.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.