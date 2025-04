L’IA peut-elle remplacer votre agence de design ? Pas si vite

L’intelligence artificielle s’impose dans tous les domaines, et le design graphique n’y échappe pas. Une enquête récente révèle que plus de la moitié des professionnels en agence redoutent l’impact de l’IA sur leur avenir. Face à cette transformation, les agences doivent adapter leurs méthodes de travail et valoriser la créativité humaine. Le Guide 2025 pour les agences signé CHILI Publish propose des pistes concrètes pour évoluer sans renoncer à l’âme du design.

Les agences face à une révolution silencieuse

C’est un constat sans détour : 61 % des designers interrogés dans quatre pays (France, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne) voient l’intelligence artificielle comme une menace directe ou indirecte pour leur métier. L’étude menée par CHILI Publish, à l’origine du Guide 2025 pour les agences, met le doigt sur une tension croissante au sein des studios de création.

Alors que l’IA promet efficacité et automatisation, elle bouleverse en parallèle l’équilibre fragile entre productivité et expression artistique. D’après le rapport, 47 % des professionnels affirment voir leur charge de travail augmenter, malgré – ou à cause – de l’essor des outils automatisés. Ce paradoxe pose une question simple : l’IA est-elle en train de résoudre des problèmes ou d’en créer de nouveaux ?

Des compétences encore trop fragiles face aux exigences de l’IA

La maîtrise des nouveaux outils reste, pour beaucoup, un chantier inachevé. Le guide révèle que 32 % des répondants estiment ne pas savoir interagir efficacement avec une IA, faute de compétences en “prompting”. Plus largement, 41 % jugent désormais indispensable d’avoir une bonne connaissance des technologies IA pour rester dans la course.

La formation continue apparaît comme une solution évidente, mais encore trop peu déployée. Pour les agences, le défi n’est plus seulement d’adopter la technologie, mais de créer un environnement où les designers peuvent dialoguer avec elle, sans en perdre leur singularité créative. La remarque de Kevin Goeminne, CEO de CHILI Publish, prend ici tout son sens : « Plutôt que de les craindre, il faut voir ces technologies comme un levier ».

Un équilibre délicat entre innovation et humanité

L’automatisation est en marche, et l’avenir du design graphique semble inévitablement technologique. 51 % des personnes interrogées pensent que la production manuelle sera obsolète d’ici 5 ans. Pour autant, près de la moitié des designers interrogés estiment que l’IA reste incapable de saisir les subtilités culturelles ou générationnelles.

C’est sans doute là que se joue la véritable bataille : dans la capacité à conserver une vision humaine dans un monde piloté par la donnée. Certaines agences prennent déjà les devants et structurent leur transition numérique pour éviter d’être prises de court. L’enjeu n’est plus seulement d’adopter l’IA, mais de le faire intelligemment.

On observe ici une fracture qui se creuse : entre celles qui s’adaptent vite, et les autres qui peinent à redéfinir leur identité face aux algorithmes. Une transformation qui, pour être réussie, devra s’accompagner d’une revalorisation du regard humain. Le guide de CHILI Publish ne donne pas de recette miracle, mais il pose les bonnes questions. Et aujourd’hui, c’est déjà un bon début.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

