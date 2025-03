Figma : L’outil qui redéfinit le design collaboratif 

Gratuit, accessible de partout et conçu pour le travail d’équipe, Figma a transformé les routines de nombreux concepteurs. Voici pourquoi tant de designers adoptent cet outil.

Figma, l’outil essentiel des designers modernes

Les logiciels de design traditionnels sont souvent sujets à des problèmes de compatibilité et à des sauvegardes perdues. Figma balaie ces inconvénients. Bien plus qu’un simple outil de design, elle propose un environnement de travail collaboratif entièrement en ligne, où la création, l’édition et le partage se font en temps réel.

L’outil s’utilise directement dans le navigateur, sans installation ni mise à jour à gérer. Il permet de créer des maquettes pour sites web ou applications mobiles. Et même de rendre interactives ces maquettes pour montrer comment elles fonctionneront réellement.

Figma transforme chaque projet en un espace de travail partagé où plusieurs intervenants peuvent apporter des modifications simultanément. Sans risque d’écraser des versions concurrentes. Les sauvegardes automatiques écartent également tout danger de perte de données.

Par ailleurs, Figma décloisonne les métiers en facilitant les échanges entre designers, chefs de produits et développeurs. Ces derniers peuvent ainsi accéder aux ressources graphiques dont ils ont besoin, suivre l’avancée des travaux en cours et, surtout, laisser des commentaires. Une telle synergie renforce sensiblement l’efficacité des équipes, y compris celles fonctionnant à distance.

La collaboration en temps réel : l’atout majeur de Figma

La fonctionnalité phare de Figma reste sans conteste la collaboration simultanée en temps réel sur un même projet. Fini les longues heures d’attente avant d’obtenir un fichier actualisé par un collègue ! Chaque utilisateur est représenté par un curseur sur l’écran et peut apporter des modifications que les autres voient s’afficher en direct.

Il n’est pas ainsi rare qu’une équipe de designers géographiquement dispersée finalise une interface hautement complexe en une seule après-midi. Un tel délai aurait été impossible à tenir avec des outils traditionnels. Des allers-retours successifs auraient été en effet nécessaires, avec pour conséquence des retards pour chaque validation intermédiaire.

Côté client, Figma fluidifie également les échanges. Au lieu d’échanger de multiples courriels pour clarifier les changements requis après une présentation, les donneurs d’ordre peuvent commenter et annoter directement le visuel concerné. Les demandes de modification sont ainsi parfaitement contextualisées.

De plus, l’extension FigJam propose des tableaux blancs partagés, qui permettent aux équipes de collaborer visuellement en temps réel. Ces tableaux offrent un espace où chacun peut ajouter des idées et organiser des informations de manière interactive.

Des formules adaptées à tous les budgets

Parmi les atouts de Figma, son modèle commercial flexible et abordable lui permet de s’adresser aux structures de toutes tailles avec une offre adaptée. Ainsi, les freelances et les petites agences peuvent débuter gratuitement avec la formule d’entrée de gamme. Celle-ci autorise la gestion de trois projets simultanés et d’un collaborateur, de quoi prendre en main l’outil.

Pour 12 euros mensuels, ces utilisateurs basculent ensuite sur l’offre Pro afin de lever ces limitations initiales. Un investissement raisonnable au regard des gains de productivité permises par les fonctionnalités phares de Figma.

Conscient que les étudiants en design représentent les talents de demain, Figma leur propose un accès gratuit à sa formule Pro le temps de leurs études.

Pour les grandes agences, le forfait Organisation à 45 euros par mois est conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il comprend des outils avancés de gestion des droits et des paramètres standardisés pour tous les projets. Une formule indispensable pour ces structures de grande envergure.

C’est cette flexibilité économique qui permet à Figma de séduire un large éventail de clients. Des start-ups aux grands groupes établis, chacun a accès à une offre qui correspond à ses ressources.

Une infrastructure multiplateforme, collaborative et évolutive

Contrairement à Sketch qui n’est disponible que sur macOS, Figma propose une application web accessible depuis n’importe quel appareil et système d’exploitation. Cette compatibilité cross-plateforme élimine les frictions rencontrées par les équipes utilisant différents OS et facilite grandement le travail collaboratif.

Figma s’appuie sur une architecture centralisée : il maintient une version principale du fichier sur laquelle tous les collaborateurs travaillent en simultané. Cette version unique est constamment synchronisée en temps réel avec les dernières modifications de chacun. Ce qui évite les conflits de versions ou les fichiers écrasés.

Néanmoins, Figma conservera un historique complet des versions successives de votre projet. Il vous est ainsi possible de revenir à tout moment à un état antérieur de celui-ci. Une fonctionnalité particulièrement utile pour annuler des modifications non désirées ou comparer différentes itérations d’un design.

Les plugins et intégrations constituent un autre atout majeur de la plateforme Figma. Sa communauté de développeurs tiers propose des centaines d’extensions, comme des plugins générant des données réalistes pour les wireframes ou convertissant automatiquement les designs en prototypes animés. Il en résulte un écosystème très riche qui accélère considérablement le processus de création, de la conception jusqu’au prototypage.

Ce passage de la conception au développement est également facilité par des fonctions avancées d’inspection et d’exportation du code. Les développeurs peuvent ainsi accéder directement aux conceptions Figma, extraire tous les composants nécessaires au développement et même inspecter les propriétés CSS de chaque élément.

Débuter avec Figma : guide pratique

Pour les nouveaux utilisateurs, Figma a mis en place plusieurs ressources officielles facilitant les premiers pas. La chaîne YouTube Figma propose notamment une série complète de tutoriels « Figma for Beginners » qui couvre en profondeur toutes les fonctionnalités de base en moins d’une heure. Ces vidéos guident l’utilisateur étape par étape pour se familiariser avec l’interface et réaliser ses premiers prototypes.

Au-delà des tutoriels Figma, de nombreux sites spécialisés en design comme Figma360 ou UX Collective proposent des didacticiels pratiques.

Les groupes communautaires dédiés à Figma sont également une mine d’or pour progresser. Sur Facebook, « Friends of Figma » ou « Figma Design Community » rassemblent des centaines de milliers de membres partageant leurs créations et s’entraidant. Des espaces d’apprentissage pour obtenir des retours constructifs sur ses designs et résoudre des problèmes techniques.

L’extension Unsplash permet également d’intégrer rapidement des images libres de droits dans ses maquettes. Armé de ces bases, n’importe quel débutant peut rapidement prendre en main cet outil puissant.

Figma en entreprise : des exemples concrets

Dans de nombreuses organisations, qu’il s’agisse de startups ou de multinationales, la migration vers Figma a été un véritable succès. Preuve en est : en 2023, Adobe a proposé d’acquérir la plateforme pour la somme astronomique de 20 milliards de dollars. Bien que cette offre ait été déclinée, elle témoigne de l’influence grandissante de Figma dans l’univers du design et de sa position de leader sur le marché des outils de conception UI/UX.

Les équipes marketing et communication, par exemple, utilisent intensivement Figma au quotidien pour créer des visuels percutants à fort impact pour leurs campagnes, aussi bien digitales que print. La possibilité de dupliquer facilement des templates leur fait par ailleurs gagner un temps précieux, en leur évitant de repartir d’une page blanche à chaque nouvelle création.

Figma est devenu un outil essentiel au sein des startups, améliorant considérablement leurs processus de travail. Les développeurs peuvent en effet extraire directement le code CSS depuis les maquettes Figma, ce qui assure une parfaite conformité, pixel par pixel, entre le design voulu par les graphistes et le produit final. Les mises en production sont ainsi beaucoup plus fluides et rapides qu’auparavant, et les bugs d’interface liés à des décalages entre maquettes et implémentation front-end sont quasiment éliminés.

Pour optimiser pleinement l’utilisation de Figma au sein d’une organisation, il est recommandé d’organiser méticuleusement l’arborescence des fichiers. Nommer clairement les pages, structurer rigoureusement les projets complexes via des frames imbriqués, et créer une bibliothèque de composants et de styles réutilisables facilitent la collaboration à grande échelle entre les différentes équipes.

Innovations et perspectives

Les dernières mises à jour de Figma, comme l’introduction récente des variables de design, permettent désormais de créer des thèmes sombres pour une application en seulement quelques clics. Il n’est donc plus nécessaire de dupliquer et de personnaliser manuellement chaque composant.

De plus, l’intégration entre Figma et les outils de développement continue de s’améliorer rapidement. De nouveaux plugins permettent par exemple d’exporter directement le code CSS ou React généré automatiquement depuis les designs Figma. Cette automatisation du passage du design au code promet un gain de temps considérable et un workflow global beaucoup plus fluide entre designers et développeurs.

Enfin, FigJam, l’outil de collaboration en temps réel de Figma, ne cesse d’évoluer et d’offrir de nouvelles fonctionnalités innovantes pour faciliter les ateliers de travail à distance. On peut citer par exemple l’introduction récente des options de vote pour classer et ordonner de façon démocratique les meilleures idées au sein d’une équipe distribuée géographiquement.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.