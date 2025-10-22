Ce cadeau de Jensen Huang à Elon Musk va tout changer pour le futur de l’IA

Le patron de NVIDIA Jensen Huang vient d’offrir à Elon Musk un bijou d’ingénierie miniature, capable de rivaliser avec une baie complète de serveurs. Un cadeau symbolique qui va peut-être réécrire le destin de l’IA.

Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, vient d’offrir à Elon Musk un DGX Spark, le nouveau superordinateur miniature du géant des processeurs. Un cadeau qui incarne littéralement l’avenir de l’IA portative et surpuissante. Ainsi, Jensen Huang s’est rendu personnellement à Starbase pour remettre à Elon Musk l’appareil.

Le patron des GPU offre le GTX Spark au roi des fusées

Je me souviens bien du GTX Spark (ou DGX Spark selon la configuration) présenté en mars lors de la grande conférence annuelle de NVIDIA. Il tient dans la main avec sa taille d’une feuille d’origami et son épaisseur d’un livre relié.

Et pourtant, le DGX Spark agit comme un moteur de fusée pour l’IA, selon Huang lui-même. Ce concentré de puissance est disponible à la vente depuis le 15 octobre. Il promet aux chercheurs, ingénieurs et développeurs un accès local à une puissance de calcul jusque-là réservée aux data centers.

Ainsi, Huang s’est rendu directement à Starbase, la cité industrielle de SpaceX au Texas. Il a donc remis en main propre le DGX Spark à Musk. Et cela quelques heures avant le 11ᵉ vol d’essai de la mégafusée Starship. « Imaginez livrer le plus petit superordinateur à côté de la plus grande fusée », a plaisanté Huang.

Sous son design minimaliste, le DGX Spark cache un superprocesseur Grace Blackwell, capable d’atteindre 1 pétaflop de puissance IA. À ce niveau, on parle d’un appareil aussi puissant qu’une baie complète de serveurs, pour seulement 1,2 kilogramme. Il peut gérer en local des modèles d’IA jusqu’à 200 milliards de paramètres, sans passer par le cloud.

Elon Musk, de son côté, prévoit d’équiper ses supercalculateurs Colossus avec 1 million de GPU NVIDIA. L’offre du DGX Spark est donc un symbole de collaboration entre deux titans dont la vision commune pourrait redéfinir les bases de l’IA moderne.

