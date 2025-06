Ce prompt libère toute la puissance de ChatGPT-4o : êtes-vous prêt ?

Et si un simple prompt suffisait à transformer ChatGPT en partenaire de réflexion hyper-efficace ? Un utilisateur Reddit affirme avoir découvert la formule magique pour débloquer tout le potentiel de GPT‑4o. Spoiler : ce n’est ni du bluff, ni une astuce ultra-technique. Juste une phrase bien pensée… et un changement radical dans la façon d’utiliser l’IA !

L’intelligence artificielle est déjà partout. Mais l’expérience utilisateur, elle, reste souvent… frustrante. Entre les réponses trop génériques, les hallucinations spectaculaires ou les conseils dignes d’un horoscope, beaucoup se demandent si ChatGPT est vraiment à la hauteur de sa réputation.

Et pourtant, il suffit d’une seule phrase bien formulée pour que tout bascule.

C’est ce qu’a découvert un utilisateur Reddit en tombant sur un prompt simple en apparence, mais redoutable dans ses effets.

Son témoignage est limpide : « Pour la première fois, j’ai eu l’impression que ChatGPT pensait vraiment avec moi. »

Car oui, un bon prompt ne se contente pas de poser une question. Il déclenche un raisonnement, ouvre un dialogue, et donc pousse l’IA à explorer.

Et dans le cas de GPT‑4o, cette interaction prend une toute nouvelle dimension. Un vrai bond en avant dans la collaboration entre l’humain et la machine.

Un prompt tout simple mais surpuissant

Voici le prompt dans sa version brute : « J’ai un problème persistant avec [X], malgré toutes les contre-mesures que j’ai pu envisager. Pose-moi suffisamment de questions pour trouver une nouvelle approche ».

Comme vous le constatez, ni formule magique, ni jargon obscur. Juste un changement de posture : on ne demande plus une réponse, on demande une enquête.

L’auteur du post a testé ce prompt sur un sujet qu’il connaît bien : l’autonomie des iPhones. Ancien employé du Genius Bar d’Apple, il s’est amusé à jouer le client lambda :

« J’ai un problème persistant avec la batterie de mon iPhone, malgré toutes les précautions prises. Pose-moi des questions. »

ChatGPT lui a retourné 18 questions ultra ciblées, touchant à la version d’iOS, aux apps en arrière-plan, aux habitudes de charge… jusqu’à détecter, seul, que la bêta iOS 26 était responsable du bug.

Une déduction que même un technicien aurait pu mettre du temps à formuler. Et c’est là toute la différence : le prompt pousse ChatGPT à raisonner plutôt qu’à improviser.

Pourquoi GPT‑4o est taillé pour ce type de prompt ?

Ce genre d’interaction ne fonctionnerait pas aussi bien avec d’autres modèles, ni même avec d’anciens modèles OpenAI comme GPT-4.

Si ce prompt produit de tels résultats, c’est parce qu’il active des capacités propres à GPT‑4o, la version du modèle d’OpenAI lancée en mai 2024.

Pourquoi ? Parce que GPT‑4o, c’est d’abord un cerveau plus rapide et plus profond :

Jusqu’à 128 000 tokens de mémoire conversationnelle : il suit un raisonnement long sans perdre le fil.



de mémoire conversationnelle : il suit un raisonnement long sans perdre le fil. Une compréhension du contexte bien plus fine, y compris sur plusieurs échanges successifs.



Un score MMLU (benchmark de raisonnement) de 88,7 % , supérieur à GPT‑4 Turbo (86,5 %).



, supérieur à GPT‑4 Turbo (86,5 %). Des temps de réponse audio autour de 320 ms, contre 2 à 5 secondes auparavant.



Mais surtout, GPT‑4o brille dans l’art de poser les bonnes questions au bon moment. C’est ce qu’explique l’utilisateur Reddit à l’origine du test :

« Ce qui rend ce prompt si puissant, c’est la capacité hallucinante de 4o à poser les bons enchaînements de questions. Son suivi du contexte est à des années-lumière des versions précédentes. »

En d’autres termes : ce prompt n’est pas un tour de magie. Il révèle le vrai potentiel d’un modèle pensé pour la collaboration intelligente.

Les autres prompts qui boostent votre IA

Le succès de ce prompt Reddit repose sur un principe simple : ne pas se contenter d’attendre une réponse, mais guider l’IA vers une co-construction.

Et il n’est pas le seul à produire cet effet. Voici quelques autres formulations qui « déverrouillent » littéralement ChatGPT‑4o :

« Think step by step » (pense étape par étape) : Demande au modèle de détailler chaque étape d’un raisonnement. Idéal pour comprendre un problème ou construire une argumentation.



(pense étape par étape) : Demande au modèle de détailler chaque étape d’un raisonnement. Idéal pour comprendre un problème ou construire une argumentation. « Debate both sides of this issue » (débat des deux côtés de cette question) : Invite l’IA à jouer l’avocat du diable. Parfait pour affiner sa pensée ou anticiper des objections.



(débat des deux côtés de cette question) : Invite l’IA à jouer l’avocat du diable. Parfait pour affiner sa pensée ou anticiper des objections. « Act as a [role] and help me with… » (agis en tant que [rôle] et aide-moi avec…) : Place ChatGPT dans un rôle précis (coach, avocat, recruteur…). Cela cadre son discours et renforce sa pertinence.



(agis en tant que [rôle] et aide-moi avec…) : Place ChatGPT dans un rôle précis (coach, avocat, recruteur…). Cela cadre son discours et renforce sa pertinence. « Sketch a solution based on the following constraints… » (esquisse une solution basée sur les contraintes suivantes…) : Génère des idées ou prototypes dans un cadre défini. Très utile en gestion de projet ou en productivité.



Tous ces prompts partagent un même ADN : ils activent la part la plus utile (et trop souvent sous-exploitée) de l’IA générative, à savoir son raisonnement.

Avec GPT‑4o, ce raisonnement est plus fluide, plus rapide et plus pertinent. Il faut simplement lui parler comme à un partenaire, et non comme à une boîte magique.

Une IA qui aide à penser, pas juste à répondre

Ce que ce prompt révèle, ce n’est pas seulement une astuce technique. C’est une manière différente d’interagir avec l’IA.

En demandant à ChatGPT de poser des questions plutôt que d’apporter une réponse directe, on inverse les rôles : l’IA devient une aide à la clarification, au lieu d’une solution toute faite.

Et ça change tout.

Au lieu de subir une réponse générique, vous êtes invité à formuler votre problème avec plus de précision, à explorer vos propres hypothèses, à affiner votre raisonnement. En d’autres termes : ChatGPT vous pousse à penser… mieux.

C’est exactement ce que soulignait l’auteur du post Reddit :

« La vraie compétence de ChatGPT, c’est d’aider à rationaliser ses pensées et à trouver ses propres solutions. »

Ce genre d’approche est redoutablement efficace dans les contextes flous ou complexes : décisions professionnelles, projets en impasse, blocages créatifs, transitions de carrière…

Bref, partout où penser seul est difficile, ChatGPT peut devenir un miroir. Un partenaire mental. Un sparring-partner d’idées.

Testez ce prompt ! Essayez-le sur un vrai sujet. Donnez-lui une chance de travailler avec vous, et pas juste pour vous.

L’IA peut-être un moteur de pensée. Et plus vous saurez lui parler intelligemment… plus elle vous surprendra.

Avez-vous testé ce prompt ? Qu’en avez-vous pensé ? Avez-vous également des astuces pour maximiser la puissance de l’IA ? Partagez-les en commentaire !

