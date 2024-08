Cette chanson raciste créée par l’IA domine le top 50 en Allemagne

La musique a souvent été le miroir de la société, mais que se passe-t-il lorsque ce miroir reflète le pire ? En Allemagne, une chanson créée par l'IA domine le top 50 malgré ses paroles racistes, ce qui soulève la controverse.

Une chanson raciste au sommet : l'IA à la dérive

En Allemagne, la chanson intitulée « Verknallt in einen Talahon », en français « Coup de foudre pour un talahon », fait polémique. Ce morceau est loin d'être un simple tube d'été. Au fait, sa musique et son graphisme sont entièrement l'œuvre d'une IA générative appelée Udio. Et derrière son genre inoffensif de musique pop se cache des paroles racistes, écrites par Butterbro, de son vrai nom Josua Waghubinger.

Un succès qui divise l'opinion publique

Das KI-produzierte Schlagerlied „Verknallt in einen Talahon“ bahnt sich gerade seinen Weg in die deutschen Charts – und schreibt damit Geschichte. Dabei ist der vom Produzenten Butterbro veröffentlichte Song nicht nur wegen seines KI-Ursprung kontrovers.https://t.co/N8wz6WD3Dy — DIFFUS (@DIFFUSMagazin) August 12, 2024

En écrivant ce morceau, Butterbro n'a pas hésité à utiliser des stéréotypes racistes pour se moquer des jeunes immigrés allemands. « Talahon » avec« une ceinture Louis, une casquette Gucci et des Air-Max aux pieds », « sent comme une parfumerie entière » et « doux comme un baklava »… Malgré cela, « Verknallt in einen Talahon » se hisse au top 50 Global de Spotify, avec 3,5 millions d'écoutes. Ce dernier a même atteint la 48ème place des tubes les plus écoutées en Allemagne, un record pour une œuvre musicale d'IA.

La polémique autour de la normalisation du racisme

Le terme « Talahon« , utilisé dans le titre, est particulièrement pointé du doigt. D'après Felicia Aghaye, ce mot est considéré comme une moquerie à caractère raciste. « Les partis de droite, par exemple, utilisent ce terme (…) pour attiser l'islamophobie et la xénophobie ». Cette journaliste allemande, a même exprimé ses inquiétudes face à cette chanson qui, selon elle, banalise des insultes racistes.

Butterbro, de son côté, affirme que son but était de se moquer des comportements machos de ces immigrés, et non de discriminer. Il admet toutefois que son principal objectif était de provoquer un buzz sur les réseaux sociaux.

