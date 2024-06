Cette IA vous permet de parler à votre vous-même du futur : faite le test !

Avez-vous déjà imaginé dialoguer avec vous-même dans le futur ? Cela devient possible grâce à l'expertise du Massachusetts Institute of Technology. Découvrez « Future You », un chatbot IA qui vous connecte à votre futur moi de 60 ans.

De jour en jour, l'intelligence artificielle s'intègre davantage dans nos vies et continue de se développer. Elle a trouvé sa place dans des applications scientifiques et ludiques. Par exemple, le projet « Future You » a conduit des chercheurs du MIT et des experts thaïlandais à créer une IA qui permet des conversations avec notre futur moi.

Parler au futur moi, c'est possible avec l'IA

D'abord, il est essentiel de comprendre le projet « Future You ». Développé par une équipe de chercheurs dirigée par Pat Pataranutaporn au MIT Media Lab, ce système utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de converser avec une version plus âgée d'eux-mêmes.

Pat Pataranutaporn souligne que l'objectif du projet est « de promouvoir une réflexion et un changement de comportement à long terme. »

Cette technologie vise à inciter les gens à faire de meilleurs choix aujourd'hui, pour un bien-être futur.

Pour participer, les utilisateurs remplissent un questionnaire détaillé sur leur vie actuelle. Ils y indiquent des informations sur leur famille, amis, et expériences marquantes.

Après avoir complété ce questionnaire, ils téléchargent une photo de profil, qui est numériquement vieillie pour montrer à quoi ils pourraient ressembler à 60 ans.

Cette image plus âgée ne prédit pas l'avenir, mais offre des conseils basés sur des projections de vie possibles, dérivées des réponses au questionnaire.

Future You chatbot : découvrez votre version senior !

Or, l'efficacité de « Future You » ne se limite pas à la théorie. D'après une étude préliminaire, menée sur 344 volontaires âgés de 18 à 30 ans et publiée le 21 mai, l'utilisation de ce chatbot a des effets bénéfiques.

Les participants ont rapporté se sentir moins anxieux et plus en phase avec leur avenir après leurs sessions de dialogue. Ces résultats, bien que non encore évalués par des pairs, montrent un potentiel remarquable pour le bien-être personnel à long terme.

Enfin, considérons des cas concrets. Un étudiant aspirant à devenir professeur de biologie a pu discuter avec sa version retraitée.

Ce dernier lui a raconté avec émotion comment il avait aidé un élève en difficulté. Ce genre de feedback a renforcé la motivation de l'étudiant à poursuivre cette voie.

Alors, d'après moi, ce n'est pas simplement une question de technologie. Il s'agit d'une méthode pour inciter les utilisateurs à envisager et à optimiser activement leur futur.

Curieux de savoir à quoi vous ressemblerez et penserez dans 40 ans ? Tentez l'expérience avec Future You et discutez-en dans les commentaires !

