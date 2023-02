Pourquoi ChatGPT peut (vraiment) détruire la planète ?

ChatGPT est l’une des technologies les plus excitantes et les plus prometteuses de notre époque. Cependant, son développement rapide pourrait avoir des conséquences inattendues et potentiellement désastreuses pour la planète.

Bien que ChatGPT soit actuellement utilisée pour améliorer l’expérience des utilisateurs, il pourrait potentiellement causer des dommages à la planète. En effet, l’apprentissage et l’exécution des modèles d’IA nécessitent des quantités massives de données et d’énergie

ChatGPT : l’impact environnemental potentiel de l’IA

Les modèles linguistiques tels que ChatGPT nécessitent de traiter et d’analyser des volumes massifs de données. Cette quanitité de données sera d’autant plus important avec les moteurs de recherche de Google et de Microsoft. Le processus d’apprentissage implique une analyse minutieuse des liens entre les données, ce qui exige une puissance de calcul importante.

Seules les grandes entreprises disposant de ressources considérables peuvent se permettre de financer de tels projets. Toutefois, l’utilisation croissante de l’IA dans les moteurs de recherche pourrait avoir des conséquences environnementales néfastes.

Alan Woodward, professeur de cybersécurité, affirme que « chaque fois qu’il y a un changement d’étape dans le traitement en ligne, nous constatons une augmentation significative des ressources en énergie et en refroidissement requises par les grands centres de traitement. »

La puissance de traitement, le stockage et la recherche efficaces requis pour intégrer l’IA dans les moteurs de recherche pourraient entraîner une augmentation considérable de la quantité d’énergie requise. Cette augmentation de la demande énergétique sur ChatGPT pourrait avoir des répercussions négatives sur la planète.

ChatGPT : une importante émission de carbone

En plus de l’augmentation de la puissance de calcul, l’entraînement de modèles linguistiques génère également une empreinte carbone importante. Les Datas Centers nécessaires pour le traitement des informations consomment de grandes quantités d’énergie et génèrent des émissions de CO2.

Des recherches indépendantes ont révélé que la création de GPT-3, la base de ChatGPT, a consommé une quantité considérable d’énergie. Cette IA a consommé 1 287 MWh, ainsi que des émissions de CO2 de 550 tonnes. Cela équivaut à 550 allers-retours entre New York et San Francisco. Il ne faut pas oublier les coûts en ressources pour fournir et exécuter ChatGPT pour les millions d’utilisateurs. Selon Carlos Gómez-Rodríguez, un informaticien, « il est nécessaire non seulement de former ce modèle ».Il est également nécessaire de « l’exécuter et de le fournir à un grand nombre d’utilisateurs. »

Réduire l’empreinte carbone des modèles de langage volumineux

Nafise Sadat Moosavi, professeur de traitement du langage naturel à l’Université de Sheffield, travaille actuellement sur la durabilité du traitement du langage naturel comme ChatGPT. « Nous devons travailler sur la manière de réduire le temps d’inférence nécessaire pour des modèles aussi volumineux », explique Nafise Sadat Moosavi.

Pour cela, il est important d’utiliser des modèles de langage plus légers, comme la première version de Bard publiée par Google. Dans le but de limiter l’empreinte carbone des systèmes d’apprentissage automatique, Google a mené des recherches détaillées sur les coûts énergétiques des grands modèles de langage. Les résultats ont montré qu’une combinaison de modèles, de processeurs et de centres de données efficaces avec des sources d’énergie propres peut réduire l’empreinte carbone jusqu’à 1 000 fois.

Bien que l’augmentation de la puissance de calcul pour ChatGPT puisse avoir un impact néfaste sur la planète, Moosavi estime qu’il est important de prendre en compte les gains en précision de recherche pour les utilisateurs. Elle pense que cela permettra à davantage de personnes d’accéder aux grands modèles de langage, qui étaient auparavant réservés à une élite.