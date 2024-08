ChatGPT : OpenAI signe un accord avec ce géant de la presse web

C'est officiel ! OpenAI, la startup pionnière en intelligence artificielle derrière ChatGPT, vient de signer un partenariat unique avec Condé Nast.

OpenAI frappe fort. Le 20 août, l'entreprise a scellé un partenariat avec Condé Nast, un géant de la presse, pour intégrer le contenu de publications comme Vogue, Vanity Fair, et The New Yorker dans ChatGPT et SearchGPT. Une fois de plus, OpenAI montre son ambition de révolutionner l'accès à l'information en ligne.

La priorité d'OpenAI est de garantir la fiabilité des informations

Alors, que signifie ce partenariat avec Condé Nast ? C'est simple : OpenAI va intégrer les contenus des célèbres publications du groupe dans ChatGPT et SearchGPT.

Grâce à cela, l'intelligence artificielle d'OpenAI pourra fournir des réponses encore plus précises, enrichies par des articles de haute qualité. En effet, ces contenus prestigieux serviront à entraîner les modèles d'OpenAI, ce qui les rendra plus performants et plus pertinents.

Malheureusement, les termes financiers de cet accord restent secrets. Le PDG de Condé Nast, Roger Lynch, a seulement mentionné qu'il s'agissait d'un partenariat pluriannuel.

En revanche, ce qui est certain, c'est que cet accord inclut plusieurs titres emblématiques, comme Vogue, Vanity Fair et The New Yorker, mais aussi des publications spécialisées dans la mode, la technologie et la décoration.

OpenAI vise à concurrencer Google

Il est clair que la stratégie d'OpenAI est de concurrencer Google. En juillet, OpenAI a dévoilé SearchGPT, un prototype de moteur de recherche intégrant des contenus générés par IA ainsi que des liens vers des sites partenaires.

Or, cette ambition n'est pas sans risque. Depuis que Google a intégré des fonctionnalités d'IA dans son moteur de recherche, les éditeurs de presse se montrent de plus en plus méfiants. Pour cause, beaucoup accusent Google de provoquer une baisse de trafic vers leurs sites.

Une situation qui pourrait s'aggraver si ces éditeurs refusent d'autoriser l'utilisation de leur contenu pour générer du texte IA. Dans ce contexte, l'approche d'OpenAI pourrait, au contraire, séduire ces mêmes éditeurs.

Les collaborations se font de plus en plus nombreuses, mais…

Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'OpenAI conclut un accord avec les médias. L'entreprise a déjà signé près d'une dizaine d'accords similaires cette année.

Time Magazine, par exemple, ce prestigieux média a autorisé OpenAI à utiliser non seulement son contenu actuel, mais aussi ses archives pour entraîner ses modèles IA.

Dans le même temps, des journaux comme Le Monde, Associated Press et le Financial Times ont également conclu des partenariats avec OpenAI.

Pourquoi autant de médias rejoignent-ils OpenAI ? Parce que ces accords leur offrent une nouvelle manière de monétiser leur contenu dans un environnement numérique en constante évolution.

De même, ces partenariats permettent à OpenAI de diversifier les sources de contenu utilisées pour entraîner ses modèles. Cela garantit une plus grande diversité et une meilleure qualité des réponses fournies par ses produits.

Pourtant, tous les médias ne sont pas enthousiastes face à cette collaboration avec l'intelligence artificielle. Auparavant, certains groupes de presse avaient déjà exprimé leur mécontentement.

Prenons le cas du New York Times, par exemple. En décembre dernier, le journal a poursuivi OpenAI en justice. Il accusait la startup d'avoir utilisé des millions d'articles sans autorisation pour entraîner ses modèles. Pour cause, ce journal considère que ses droits d'auteur ont été violés.

